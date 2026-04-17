Économisez 376 € sur le Xiaomi 17 : cette offre imbattable se termine bientôt !

Lancé tout récemment en Europe, le Xiaomi 17 est déjà en promotion. La version 512 Go profite d'une réduction de près de 380 €, mais cette offre se termine bientôt.

Xiaomi 17

Le Xiaomi 17, concurrent direct des Galaxy S26 et S26+, profite d'une réduction très généreuse en ce moment sur AliExpress. Grâce à ses offres de printemps qui se terminent le 19 avril 2026, le site e-commerce propose la version 512 Go du smartphone à 723 € au lieu de 1 099 €. Cela correspond à une réduction de 34%.

D’abord, le Xiaomi 17 est affiché à 783 €, ce qui représente déjà un très bon prix par rapport au tarif de référence. Ensuite, grâce au code promo PHDFR60, vous profitez d’une seconde réduction supplémentaire de 60 €.

Au final, vous économisez 376 € sur le Xiaomi 17 512 Go. Le smartphone est livré rapidement et gratuitement depuis la France. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal.

Xiaomi 17 : le haut de gamme est déjà beaucoup plus accessible

À ce tarif, le rapport qualité-prix est clairement attractif. On parle ici d'un flagship sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le modèle se positionne face à d’autres ténors du marché comme les Galaxy S26 et S26+, le Google Pixel 10 Pro ou encore l’iPhone 17. Cette configuration est ultra-solide, et calibrée pour affronter n’importe quelle tâche intensive, y compris le jeu vidéo exigeant.

Le Xiaomi 17 est un smartphone au format relativement compact. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,3 pouces (2 656 x 1 220 px) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. C’est une dalle de très grande qualité, avec un pic de luminosité de 3 500 nits.

Xiaomi propose de très belles prestations sur la partie photo, comme d’habitude avec ses haut de gamme. La marque s’appuie ici sur trois capteurs photo de 50 MP chacun : un module principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 2,6x. Le partenariat Leica vient sublimer l’ensemble, offrant un traitement d’image soigné.

Cette collaboration permet une fois encore d’offrir des clichés aux couleurs plus naturelles, avec un meilleur contraste et une gestion de la lumière maîtrisée.

L'autonomie est l’un des gros points forts du Xiaomi 17. Il dispose d’une batterie de 6 330 mAh, qui assure facilement une journée et demie d'utilisation intensive. L’autre bonne nouvelle, c’est que sa charge ultra-rapide de 100 W permet de charger intégralement la batterie en une vingtaine de minutes.

Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil à une vitesse de 50 W et avec la charge inversée de 22,5 W. Pour le reste, on retrouve la certification IP68, la connectivité Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4.


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