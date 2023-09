Deezer augmente ses prix en France et devient plus cher que Spotify

Après Spotify, c'est au tour de Deezer d'augmenter les prix de ses différentes formules en France. La nouvelle grille tarifaire est entrée en application depuis ce 21 septembre 2023.

Après Disney+, Amazon Music ou encore Spotify, c'est au tour de Deezer de procéder à une nouvelle augmentation des prix en France. En effet, le service de streaming français vient d'officialiser la chose ce 21 septembre 2023.

D'après la plateforme, cette revalorisation tarifaire est essentielle pour “mieux valoriser le streaming musical et poursuivre l'amélioration continue de sa plateforme et de l'expériences des fans”. Précisons que toutes les offres proposées par Deezer sont concernées.

Deezer augmente ses prix en France, c'est officiel

Voici dans le détail les nouveaux prix annoncés :

Deezer Premium : 2 mois offerts puis 11,99 € par mois

par mois Deezer Famille : 2 mois offerts puis 19,99 € par mois

Pour essayer de faire passer la pilule, Deezer tient à rappeler qu'il propose des réductions, notamment sur l'abonnement Premium à l'année, qui permet d'économiser 25% : 107,99 € par an au lieu de 143,88 €.

A lire également : Spotify, Deezer : malgré les promesses du gouvernement, les prix vont bien augmenter pour les utilisateurs

Trois augmentations en 3 ans chez Deezer

Depuis ces trois dernières années, Deezer a multiplié les augmentations de prix, notamment sur la formule Famille. Affichée à 14,99 € en 2020, son prix a ensuite grimpé en février 2022 pour atteindre les 17,99 €. Aujourd'hui, il faudra s'acquitter quasiment d'une vingtaine d'euros pour continuer à profiter de cette offre (6 comptes indépendants, son Haute fidélité inclus). De facto, notez que l'offre Premium de Deezer devient la plus chère du marché, derrière Apple Music et Spotify (10,99 €/mois chez les deux concurrents).

D'après Deezer, les nouveaux prix sont entrés en application depuis ce 21 septembre 2023 pour tout nouvel abonnement Premium et Famille souscrit en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie. Pour les utilisateurs déjà abonnés, le changement de tarif prendra effet au plus tôt lors de la première période de facturation, soit après le 24 octobre 2023.

Pour rappel, cette nouvelle augmentation (la seconde en moins de 2 ans donc) s'inscrit dans un phénomène récent d'inflation généralisée des services de streaming : la “streamflation”. Depuis ces derniers mois, Disney+, Spotify, Paramount, Netflix, Amazon Music et maintenant Deezer ont tous annoncé une augmentation de leurs prix, en France et dans d'autres pays du monde. Après une période dorée lors de la pandémie, le soufflet retombe aujourd'hui. Pour éviter de perdre des utilisateurs, ces services n'hésitent à mettre en place des formules moins chères contenant des publicités notamment.