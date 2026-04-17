Deal Stellantis-Microsoft : votre prochaine Peugeot pourrait bientôt vous dire elle-même quand aller chez le garagiste

Stellantis vient de signer un partenariat de cinq ans avec Microsoft pour intégrer l'IA partout dans son activité. Sur votre tableau de bord comme dans les bureaux de la direction, rien ne sera épargné. Le groupe derrière Peugeot et Jeep accélère sa transformation numérique.

L'intelligence artificielle s'impose progressivement dans l'automobile. Les constructeurs rivalisent pour intégrer des assistants toujours plus capables dans leurs véhicules. En novembre 2025, Renault annonçait l'arrivée de Gemini dans ses futures voitures, signe que la course à l'IA dans le secteur est bien lancée. Stellantis misait jusqu'ici sur son propre programme de conduite autonome, baptisé AutoDrive, avant d'y renoncer en 2025 et de se tourner vers des partenariats extérieurs.

C'est dans ce contexte que le groupe franchit une nouvelle étape. Stellantis a annoncé jeudi un accord de cinq ans avec Microsoft autour de l'intelligence artificielle. Plus de 100 initiatives communes sont prévues, selon le communiqué officiel des deux entreprises.

Stellantis et Microsoft s'allient pour embarquer l'IA jusque dans l'habitacle des futures Peugeot et Jeep

Selon Stellantis, les conducteurs pourraient bientôt voir apparaître des suggestions de maintenance ou d'itinéraires sur leur tableau de bord. Ces fonctions seraient générées par un agent IA développé par Microsoft. Ned Curic, directeur technique de Stellantis, a présenté ce partenariat comme un accélérateur pour toute l'entreprise. Le groupe souhaite innover plus vite et mieux répondre aux attentes de ses utilisateurs.

En parallèle, Stellantis créera un centre de cyberdéfense piloté par l'IA pour surveiller ses systèmes informatiques, ses véhicules et ses sites de production. Côté employés, tous ont accès à Microsoft Copilot. Au moins 20 000 d'entre eux bénéficient de la version premium, 365 Copilot. Des formations sont actuellement déployées dans l'ensemble des équipes pour intégrer ces outils au quotidien.

Stellantis multiplie les partenariats technologiques depuis plusieurs années. Le groupe avait renouvelé en mars un accord avec Palantir pour l'analyse de données. Il avait aussi lancé des publicités générées par IA pour Jeep. Avec Microsoft, l'ambition dépasse largement la communication. L'intelligence artificielle doit désormais couvrir toute la chaîne, de la conception des véhicules jusqu'au suivi de l'entretien chez le concessionnaire. Ce virage numérique pourrait redéfinir ce qu'on attend d'une voiture moderne.


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