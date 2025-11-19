Renault craque pour l’IA : quelles voitures sont concernées et qu’est-ce que ça va changer pour vous ?

Après l'arrivée de ChatGPT chez Volkswagen et Mercedes, il se murmure que Renault a également opté pour un modèle IA à intégrer à ses voitures. Gemini devrait en effet intégrer les véhicules au losange dès 2026. On vous explique tout ce que cela implique.

Après avoir envahi nos objets du quotidien, il semblait évident que l'intelligence artificielle finisse par arriver dans nos voitures. Quelques constructeurs ont d'ores et déjà sauté le pas. Depuis l'année dernière, Mercedes propose ChatGPT sur certains de ses modèles. En France, Stellantis s'est également essayé à la chose. Mais il manque encore un grand nom de l'automobile hexagonale : Renault. Il semblerait que l'attente touche à sa fin.

Selon des informations obtenues par nos confrères de 01net, le constructeur français se prépare en effet à intégrer à son tour un agent conversationnel sur ses voitures. Cette fois, le choix s'est porté sur Gemini, l'IA générative de Google. Une décision pour le moins prévisible, dans la mesure où de nombreux modèles de la marque propose déjà Android Auto, l'interface pour voitures imaginée la firme de Mountain View.

Quelles voitures Renault intégreront l'IA en 2026 ?

La mise à jour devrait ainsi arriver dès le second semestre 2026 sur les voitures françaises, celles commercialisées aux États-Unis ayant la primeur du déploiement. Celle-ci se fera automatiquement dès lors que le conducteur aura donné son aval. Toutes les voitures étant équipées d'Android Auto recevront Gemini, qu'il s'agisse des modèles les plus récents que ceux datant de quelques années.

Mais alors, pour quoi faire ? Après tout Android Auto intègre déjà Google Assistant capable d'effectuer de nombreuses tâches. Bien que Renault n'ait pas encore précisé l'implication réelle de Gemini dans ses voitures, il faut sans doute imaginer l'IA comme une amélioration de Google Assistant. Il n'est pas bien compliqué de prévoir que Gemini saura répondre à vos besoins de manière contextuelle, par exemple en calculant un trajet selon plusieurs paramètres, ou en préparant une playlist selon une envie précise. Le tout en discutant directement avec lui.

Pour l'heure, on ne sait pas quand Renault prévoit de dévoiler cette avancée au grand public. Mais on peut tabler pour une annonce officielle d'ici quelques semaines, lorsque la mise à jour sera disponible aux États-Unis.