Dbrand annule sa coque Companion Cube de Portal pour la Steam Machine

Coup dur pour celles et ceux qui voulaient transformer leur Steam Machine en Cube de Voyage Lesté de Portal. La coque ne verra pas le jour pour une raison simple : son fabricant Dbrand n'a pas l'autorisation de Valve.

Dbrand Companion Cube Steam Machine
La coque Companion Cube de Dbrand pour Steam Machine ne verra pas le jour

Le 12 novembre 2025, Valve annonce l'arrivée prochaine de la Steam Machine. Une “console” de salon censée bousculer les habitudes des joueurs. Malheureusement, la crise de la mémoire RAM passe par là et l'appareil est loin de tenir toutes ses promesses.

Mais n'allons pas trop vite. Au moment de l'annonce, la marque Dbrand, qui fabrique entre autres des coques de smartphones, mais aussi de consoles, note un point important : la Steam Machine peut recevoir des panneaux magnétiques personnalisés.

Ni une, ni deux, les équipes se mettent au travail. La forme de l'engin les oriente immédiatement vers la conception d'une coque imitant le fameux Companion Cube de Portal (Cube de Voyage Lesté dans la langue de Molière).

Un rapide rendu publié sur le site de l'entreprise conforte cette dernière dans son idée quand environ 15 000 personnes laissent leur adresse mail pour être averties de la sortie de la coque. Mais après 7 mois de conception, Dbrand annule tout. Dans son enthousiasme, elle a oublié un petit détail. Trois fois rien : demander l'autorisation de Valve.

La coque Companion Cube pour la Steam Machine est annulée

Cela peut paraître hallucinant, pourtant c'est bien ce qu'il s'est passé. Dbrand s'est lancé dans son projet sans jamais conclure d'accord avec Valve pour utiliser leur propriété intellectuelle, en l’occurrence Portal. Sans surprise, Valve a adressé une mise en demeure à la société, avec ordre de retirer de la vente la coque problématique. Dbrand a alors essayé de régler cette histoire de licence. Refusé.

Lire aussi – Steam Machine : les scalpers ont réussi à s’accaparer tout le stock, les mesures de Valve n’ont servi à rien

Nous allons regretter cette décision pendant très longtemps“, écrit la marque sur Reddit. Elle n'en veut pas à Valve, dont elle comprend la démarche. Il reste cependant une question en suspens : comment toute une entreprise a pu croire un seul instant que cette histoire finirait bien ? Pour l'instant, c'est un mystère.


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