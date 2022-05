Daredevil, The Punisher, Jessica Jones : les séries Marvel de Netflix arrivent sur Disney+ le 29 juin 2022

On sait enfin quand les séries Marvel autrefois sur Netflix débarqueront sur Disney+. Les fans ont rendez-vous le 29 juin prochain pour découvrir ou redécouvrir l’univers des Defenders qui avaient disparu des ondes depuis mars dernier. Cet ajout au catalogue Disney pourrait en outre avoir un impact sur le MCU dans son ensemble.

Le 1er mars dernier, un véritable coup de théâtre est survenu pour les fans de Marvel. Les séries Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et The Defenders ont disparu du catalogue Netflix. Pendant plusieurs semaines, l’avenir de ces séries était flou. La logique voulait que Disney+, qui détient déjà les droits de Marvel, reprenne le flambeau. Finalement, la plateforme confirme que l’univers des Defenders rejoindra bel et bien son catalogue.

On savait que la transition se ferait en juin de cette année. On connaît désormais la date officielle. Rendez-vous donc le 29 juin pour voir toutes les séries Marvel produites par Netflix rejoindre la concurrence. La France a ainsi quelques mois de retard par à rapport à la majorité des pays dans lesquels Disney+ est présent, puisque les séries y sont déjà disponibles depuis mars.

Le 29 juin, rendez-vous sur Disney+ pour voir les séries Marvel de Netflix

Ce sont ainsi six séries, pour la plupart très appréciées des fans, qui vont rejoindre l’univers Marvel de la plateforme de streaming. De fait, trois types de contenus s’y côtoieront : les anciennes séries Netflix donc, avec les nouveaux contenus produits par Disney+ comme les séries WandaVision et Loki, puis les séries produites initialement pour la télévision, à l’instar d’Agents of SHIELD.

Sur le même sujet : Daredevil revient dans le top 10 des séries Netflix en 2021 après son apparition dans Spider-Man et Hawkeye

On s’attend à ce que le MCU dans son ensemble soit impacté par cette arrivée tonitruante. En effet, on voit mal Dinsey+ ne pas tirer profit des Defenders dans son univers, d’autant que ses héros ont déjà fait des apparitions dans des productions récentes, que ce soit sur la plateforme oui au cinéma. De plus, il a déjà été confirmé que Kevin Feige reprendra bientôt du service dans le costume de Daredevil, le plus populaire de tous les Defenders.