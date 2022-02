Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et The Punisher vont-ils quitter Netflix pour Disney+ ?

Coup de tonnerre pour les fans de Marvel : les séries Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et The Punisher pourraient disparaître du catalogue Netflix dans les prochains jours. Sur la plateforme, elles ont chacune brièvement affiché le message « disponible jusqu’au 1er mars » avant que celui-ci ne soit retiré. Disney+ pourrait alors les récupérer.

La guerre impitoyable des plateformes de streaming vient de faire une nouvelle victime. Les fans de Marvel sont en émoi depuis quelques heures, après que Netflix a affiché un mystérieux message sur les séries des Defenders : « disponible jusqu’au 1er mars ». La question se pose : Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et The Punisher vont-ils quitter le catalogue du service ? Et pour aller où ? Pour l’heure, ces questions restent en suspens, Netflix n’ayant fait aucune déclaration officielle à ce sujet.

Les premières théories se tournent bien évidemment vers Disney+. Détenteur des droits de distribution de Marvel, le géant de divertissement a en effet mis fin aux ambitions d’univers étendu de son rival en annonçant le lancement de sa propre plateforme de SVOD. Il paraîtrait donc étonnant que ces séries disparaissent totalement du paysage, alors Disney produit désormais plusieurs contenus rattachés au MCU.

Quelle plateforme de streaming va récupérer les séries Marvel de Netflix ?

Ceci étant dit, la noirceur affichée des séries en question dénoterait clairement avec le ton insufflé à Disney à l’univers Marvel. On voit mal The Punisher massacrer ses ennemis dans des effusions de sang à répétition au milieu des films Pixar. On peut donc s’attendre à ce que Daredevil et toute la bande atterrissent sur Star, la section destinée aux contenus plus adultes de Disney+. Autre solution, les séries pourraient rejoindre les rangs de Hulu, service de SVOD appartenant à Disney.

Si tel est le cas, cela signifiera la fin des festivités pour les spectateurs français, pour qui Hulu n’est pas encore disponible. Quoiqu’il arrive, c’est une bien mauvaise nouvelle pour Netflix qui, même des années après, continue de profiter du succès de ses séries Marvel. Après sa récente apparition dans le film SpiderMan : No Way Home, Daredevil est notamment revenu dans le top 10 des contenus les plus visionnés.