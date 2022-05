Disney+ dépasse les 138 millions d’abonnés alors que son rival Netflix est en difficulté

Disney a annoncé mercredi qu'elle avait enregistré 7,9 millions nouveaux abonnés à Disney+ au dernier trimestre, dépassant ainsi les attentes de Wall Street qui prévoyait une augmentation de près de cinq millions d'abonnés.

Disney se rapproche petit à petit de la position dominante de Netflix dans le domaine du streaming. Le géant du divertissement compte désormais 137,7 millions d'abonnés payants dans le monde au premier trimestre 2022, contre 221,84 millions pour Netflix. C’est 7,9 millions de plus que les 129,8 millions d’abonnés que Disney+ avait annoncés au cours de son rapport annuel sur les chiffres du quatrième trimestre 2021.

La société a également déclaré que le nombre d'abonnés à l'ensemble de ses offres de streaming, y compris Hulu et ESPN Plus, était passé à plus de 205 millions, soit une augmentation conséquente par rapport aux 196,4 millions annoncés en janvier. Disney+ semble donc très bien se porter, contrairement à son concurrent Netflix.

Disney+ gagne des abonnés, Netflix en perd

Nous rapportions il y a quelques semaines que Netflix était en difficulté, puisque la plateforme avait perdu 200 000 abonnés au premier trimestre 2022, une première en 10 ans. Il faut cependant garder à l’esprit que cette perte d’abonnés ne s’expliquait non pas par une vague massive d’utilisateurs mécontents du service, mais principalement à cause de la perte du marché russe, qui comptait plusieurs millions d’abonnés.

Bien que Netflix a enregistré une perte d’abonnés au trimestre précédent à cause de la guerre en Ukraine, son nombre d’abonnés avait également augmenté dans les autres pays. La situation n’est donc pas si catastrophique qu’elle n’en a l’air. Netflix pourrait d’ailleurs bientôt accueillir une grosse vague de nouveaux abonnements grâce à une nouvelle offre plus abordable avec des publicités à la fin de l’année 2022. On sait également que la plateforme compte sévir vis-à-vis du partage de compte, ce qui pourrait pousser certains utilisateurs à souscrire leur propre abonnement.

Disney+ va d’ailleurs suivre les traces de Netflix en proposant également sa propre formule moins chère avec des publicités d’ici la fin 2022, et devrait également prendre des mesures fortes contre le partage de mots de passe. Grâce à cela, Disney prévoit que Disney+ comptera entre 230 et 260 millions d'abonnés dans le monde lorsque le service aura cinq ans, fin 2024.