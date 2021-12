Daredevil revient dans le top 10 des séries Netflix en 2021 après son apparition dans Spider-Man et Hawkeye

Le top 10 des séries les plus vues sur Netflix en 2021 accueille une petite surprise. En effet, on y retrouve Daredevil, série pourtant annulée en 2018 après deux saisons. Une performance que cette dernière doit certainement à l’apparition de Matt Murdock dans les succès planétaires qu’ont été Spider-Man : No Way Home et Hawkeye.

2021 a de nouveau été une très bonne année pour les fans de Marvel. Côté séries, ceux-ci ont été gâtés par Loki, Wandavision, ou encore Falcon et le Soldat de l’Hiver. Disney+ a mis le paquet pour développer le MCU sur sa plateforme, mais c’est encore une fois au cinéma que ce dernier s’est le plus illustré. Quel meilleur exemple pour souligner cela que la récente sortie de Spider-Man : No Way Home, qui bat un à un tous les records d’audience depuis plusieurs jours.

Conformément à la tradition, on retrouve dans tous ces films et séries de nombreux héros issus d’autres œuvres. C’est ainsi que les fans ont pu redécouvrir le Matt Murdock introduit dans la série Daredevil de Netflix, dans Spider-Man : No Way Home donc, mais aussi dans Hawkeye. Et il faut croire que ce retour a fait des émules. En effet, Daredevil s’est hissée au 10e rang des séries les plus vues sur Netflix en 2021.

Daredevil connaît un regain de popularité en 2021

Certains voyant certainement Matt Murdock pour la première fois, il paraît logique que beaucoup d’entre eux aient cherché à remonter à la source du personnage, se rendant ainsi sur Netflix. Il s’agit donc d’une performance pour le moins impressionnante pour la série, sachant que Spider-Man et Hawkeye sont tous deux sortis en fin d’année, et que Daredevil a été annulé par la plateforme en 2018 aux côtés de Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et The Punisher.

Notons toutefois que ce classement concerne uniquement les États-Unis. En outre, on retrouve à la première place de ce dernier The Witcher, aidé par la diffusion de sa deuxième saison, suivi par Emily in Paris. Quant à Daredevil, les fans seront heureux d’apprendre que le héros fera probablement une nouvelle apparition dans She-Hulk, une série Disney+ dont la sortie est prévue pour 2022. Vous pouvez découvrir le classement Netflix complet ci-dessous :