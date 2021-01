Cyberpunk 2077 : Elon Musk dit qu’il adore le jeu, le cours de CD Projekt bondit de 13%

Elon Musk a révélé dans un tweet que l'ordinateur de bord de la nouvelle Tesla Model S Plaid pourra lancer Cyberpunk 2077 – avant d'ajouter qu'il adore l'esthétique du jeu. A la suite du tweet de l'entrepreneur le cours de l'action CD Projekt s'est envolé de plus de 13%.

Tout est parti d'un tweet d'Elon Musk qui annonce que les premières livraisons de Tesla Model S Plaid auront lieu dès le mois prochain. La Model S Plaid est la dernière révision de la variante. Elle embarque le dernier système de batteries Tesla ce qui lui permet d'avoir une autonomie de plus de 840 km. Mais aussi un nouveau volant avec des boutons tactiles, et un nouvel ordinateur de bord pour l'infotainement.

Or, dans l'image partagée par Elon Musk, on devine une bibliothèque de jeux plutôt costauds sur l'écran du véhicules. Notamment The Witcher 3 Wild Hunt, le titre très réussi de CD Projekt qui est aussi à l'origine du dernier jeu-événement Cyberpunk 2077. Ce qui a conduit des internautes à demander à Elon Musk si la console des nouveaux véhicules pourrait lancer Cyberpunk 2077. On ne s'attendait pas forcément à l'affirmative.

Les Tesla Model S Plaid pourront lancer Cyberpunk 2077

Elon Musk n'avait en effet pas hésité à se moquer de la sortie ratée du jeu. Mais il semble que l'entrepreneur ait dans l'intervalle trouvé un peu de temps pour jouer au dernier jeu de CD Projekt Red, et qu'il a plutôt adoré. Dans les tweets suivants, on apprend ainsi que la console des Model S Plaid pourra “lancer Cyberpunk”. Et Elon Musk d'ajouter : “D'ailleurs, l'esthétique de Cyberpunk est incroyable. Le design intérieur est👌🏻”, sans que l'on sache tout à fait si la 2e phrase parle d'un élément du jeu ou de l'intérieur des Model S Plaid.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Il faut dire que les responsables de CD Projekt Red ont dû apprécier ces tweets positifs autour de Cyberpunk 2077. Depuis la sortie du jeu, ternie par un tsunami de bugs et des versions bâclées sur console, le cours de l'action CD Projekt avait largement dévissé. Or, les derniers commentaires d'Elon Musk semblent avoir refait partir le cours de l'action du studio à la hausse. Elon Musk a en effet publié son tweet peu avant 13 heures le 28 janvier.

On peut voir le cours de l'action du studio monter dès 13 heures, avec une tendance qui reste plutôt haussière au moment où nous écrivons ces lignes. Une performance qui fait dans une certaine mesure figure de rattrapage sur la réalité. Malgré la mauvaise presse qui a caractérisé cette sortie, le lancement de Cyberpunk 2077 a battu tous les précédents records de l'industrie. Plus de 13 millions de copies de Cyberpunk 2077 s'étaient écoulées depuis la sortie du jeu fin décembre 2020.

CD Projekt Red se montre par ailleurs très réactif avec des mises à jour correctives très rapprochées – qui ont déjà mis fin à l'essentiel des bugs rencontrés par les joueurs.