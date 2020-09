Tesla Model S Plaid officielle : 840+ km d’autonomie, 1100 chevaux, c’est la berline électrique ultime !

Tesla vient de lancer les précommandes pour la Model S Plaid, une version particulièrement musclée du véhicule, avec 1100 chevaux, 840+ km d'autonomie, une vitesse de pointe de 320 km/h et un 400 m départ arrêté en moins de 9 secondes.

le PDG de Tesla Elon Musk a profité du Tesla Battery Day, un cycle de conférences qui semble calqué sur le modèle d'autres géants de la tech américaine, pour dévoiler une nouvelle variante de la Model S, la Plaid. Le modèle n'est pas tout à fait inédit. Tesla avait en effet dévoilé un prototype de Plaid en 2019. A l'époque on découvrait dans une vidéo la voiture terminer un tour de la piste Laguna Seca (Monterey, Californie) en 1 minute, 36 secondes et 555 centièmes.

Tesla cloue le bec de la concurrence avec une Model S Plaid dotée de 840+ km d'autonomie

Elon Musk avait alors twitté “La seule chose qui va au-delà de Ludicrous est la Plaid”. Et d'ajouter : “juste pour être clair, le powertrain de la Plaid est à un an d'entrer en production et peut bénéficier à la S, X et Roadster mais pas à la 3 et Y. Cela coûtera plus que notre offre actuelle, mais moins que ce que propose la concurrence”. Nous voilà donc un an plus tard, et il semble que Tesla soit en train de tenir ses promesses. En se payant même le luxe de quelques améliorations.

Ainsi, lors d'un test samedi la Model S Plaid aurait terminé le tour de piste à Laguna Seca en 1:30.3. Et l'entrepreneur estime que des progrès sont encore possibles. Avec l'ambition de réduire ce temps d'encore trois secondes et arracher un nouveau record pour une voiture en production quel que soit son type. En plus des voitures thermiques, l'ennemi à abattre est clairement désigné. Lucid Motors a en effet dévoilé en début de mois dernier un modèle concurrent, la Air – conçu par un ex-ingénieur en chef de Tesla.

Son gros point fort est une autonomie de 832 km. La nouvelle Model S Plaid va ainsi plus loin en proposant sur le papier plus de 840 km d'autonomie, alors même que le constructeur ne proposait jusqu'ici, au maximum, que 647 km d'autonomie sur la Tesla Model S Grande Autonomie. Outre l'autonomie, la vitesse maximale de 320 km/h, le véhicule atteint 0-100 km/h en moins de 2,1 s et propose une transmission intégrale Tri-motor.

Tesla propose le véhicule 139 990 euros pour des livraisons fin 2021. Lucid Motors propose de son côté la Air en plusieurs modèles allant de 80 000 à 169 000 euros – il est néanmoins vraisemblable que seul le modèle le plus cher proposera bien les 832 km d'autonomie.