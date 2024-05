Android : transférer vos données sur un nouveau smartphone va devenir plus rapide

Google travaille à l'amélioration de son système de transfert de données entre un ancien et un nouveau smartphone Android. La procédure devrait être plus rapide, voici comment.

Si vous avez connu les premiers smartphones Android, vous vous rappelez sûrement à quel point changer de mobile devenait vite un vrai casse-tête quand il s'agissait de transférer les données de l'ancien vers le nouveau. Certaines comme les SMS et les MMS nécessitaient de passer par une application dédiée, et encore, uniquement pour les mobiles “rootés”. Cette époque est heureusement révolue. Retrouver ses données sur un smartphone Android neuf est désormais très facile.

Il y a globalement 3 méthodes différentes, sans tenir compte de celles proposées par certains constructeurs. La première consiste à relier les deux appareils avec un câble afin que les informations transitent de l'un à l'autre par ce dernier. La deuxième fait la même chose, mais via une connexion Wi-Fi. Enfin la troisième utilise la sauvegarde que vous avez préalablement effectué sur le service Google One. D'après les informations repérées dans l'application Data Transfer Tool de Google, la procédure devrait être plus rapide à l'avenir.

Google accélère le transfert des données de votre ancien smartphone vers le nouveau

La version 1.0.624892571 de l'appli possède 2 nouvelles lignes de codes annonçant clairement la couleur. La première dit “vous voulez accélérer les choses ?” et la deuxième “copie à l'aide d'un câble

et du Wi-Fi pour la vitesse la plus rapide“. En clair, les deux outils cités seront utilisés ensemble pour accélérer le transfert. Pour l'instant, le gain supposé n'est pas quantifié, même approximativement. Mais ce n'est pas la seule nouveauté sur laquelle Google travaille.

Une nouvelle fonctionnalité appelée “restaurer n'importe quand” (traduction littérale du nom anglais, “restore anytime“) permettra comme son nom l'indique de récupérer les données d'un ancien smartphone sur un autre à tout moment. Actuellement, si vous voulez le faire, il faut d'abord procéder à une réinitialisation d'usine du “receveur”. Ce ne sera plus nécessaire et les données copiées seront fusionnées avec celle déjà présentes sur l'appareil. Les paramètres généraux ne seront pas retransférés afin d'éviter les soucis.

Source : Android Authority