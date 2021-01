Cyberpunk 2077 : le patch 1.1 provoque un bug qui bloque votre partie

Cyberpunk 2077 a bénéficié d’un premier gros patch il y a quelques jours. S’il améliore l’aspect technique du titre, il a cependant rajouté un bug d’ampleur qui empêche toute progression. Il ne s’agit pas d’un bug isolé, beaucoup de joueurs étant touchés. Il existe tout de même un moyen de le contourner.

Cyberpunk 2077 est sorti depuis plus d’un mois, mais les ennuis sont loin d’être terminés pour CD Projekt Red. Le patch 1.1, déployé il y a quelques jours, améliore grandement l’expérience, rendant le jeu plus fluide sur PS4 et Xbox One, mais il cause en parallèle de nouveaux problèmes. De nombreux joueurs ont en effet été confrontés à un bug qui bloquait la progression. Rien que ça.

A la fin de la mission Down of the Street, assez avancée dans le jeu, le personnage de Takemura appelle le joueur afin d'y mettre un terme. Cependant, avec ce nouveau patch, il apparaît à l’écran et reste silencieux. Il est alors impossible de progresser dans la quête ou même d’en entamer une autre. Si le joueur peut continuer à vaquer à ses occupations dans la ville, il ne peut plus progresser. Aie. D’autres missions, secondaires celles-ci, seraient également criblés de bugs dans ce genre depuis la MàJ.

Ce bug se montre gênant, puisque recharger une partie plus ancienne ne change rien. Takemura resterait mutique quoiqu’il advienne. Le site Kotaku semble pourtant avoir trouvé la solution : Au moment où votre sidekick doit vous appeler, passez un coup de fil à Judy avant puis raccrochez. Ensuite, entamez une quête secondaire, finissez la, et attendez 24 heures. Takemura rappellera alors et le dialogue s’enclenchera normalement. Une manipulation qui marche, semble-t-il, mais cela reste tout de même bien agaçant d’en passer par là.

Cyberpunk, carton absolu sur PC

Toutes ces histoires de bugs, de crashs et de versions consoles non terminées n’empêchent pas le jeu de connaître un succès colossal. Le titre se serait en effet vendu à 10,2 millions d’exemplaires, et ce seulement dans sa version dématérialisée. Un carton total, étant donné que ce score ne compte pas les jeux qui ont été remboursés sur PS4 et Xbox One. A noter que 8 millions de ces exemplaires concernent la version PC.

Cyberpunk devient ainsi le jeu ayant eu le meilleur lancement de tous les temps. Pas mal pour un titre au cœur d’une polémique incessante depuis sa sortie.

Source : Kotaku