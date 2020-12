Cyberpunk 2077 : Elon Musk se moque des excuses de CD Projekt Red dans deux tweets étranges

Les excuses de l’éditeur de Cyberpunk 2077 CD Projekt Red qui propose de rembourser les joueurs sur PlayStation et consoles ont fait réagit Elon Musk sur Twitter. L’entrepreneur fantasque a publié deux tweets étranges : un photomontage potache, et le commentaire anonyme d’un joueur mécontent. Avant d’affirmer avoir joué au jeu.

Ah… Elon Musk et Twitter… l’entrepreneur américain n’en est pas à son premier coup d’éclat sur le réseau de microblogging. En fait, on était même passé près de la catastrophe en 2018 : Elon Musk avait en effet alors annoncé qu’il avait sécurisé le financement d’une prise de contrôle de Tesla par un fonds d’investissement saoudien et Goldman Sach – à hauteur de « 420 dollars l’action ».

420 étant un clin d’oeil en Amérique du Nord à la consommation de cannabis et par extension une manière de s’identifier à la contre-culture entourant le cannabis. Ce qui trahissait donc une portée éminemment ironique. Mais cela lui a tout de même valu des réprimandes de l’autorité américaines des marchés la SEC, qui y voyait une tentative de manipuler l’action du cours Tesla.

Cyberpunk 2077 : Elon Musk avait pourtant promis de se contenir sur Twitter…

Bien sûr, la tentative, si elle avait été réelle, n’aurait eu que peu de succès puisque le cours de l’action n’avait alors que peu changé après l’annonce. Mais pour avoir le droit de rester PDG de Tesla, Elon Musk avait dû tout de même assurer la SEC qu’il ne posterait plus aucun tweet susceptible d’influer sur le cours en bourse de Tesla…

Il y a eu également l’affaire du sauvetage en Thaïlande. Or, depuis, on constate que Elon Musk est bien plus prudent sur Twitter, ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’adonne pas de temps en temps à quelques tweets potaches ou étranges.

Comme sa réaction inattendue aux excuses de CD Projekt Red. On vous l’a révélé hier : l’éditeur de Cyberpunk 2077 propose de rembourser les joueurs sur console, cette version du jeu étant particulièrement criblée de bugs et n’étant pas aussi aboutie d’un point de vue graphique.

Cyberpunk 2077 : Elon Musk poste deux tweets qui ressemblent à un troll, puis précise qu’il a trouvé le jeu « plutôt pas mal »

Le premier tweet est une capture d’écran d’un post Reddit anonyme intitulé « Suis-je le seul à me sentir vide ? J’ai pleuré ces derniers jours » et dans lequel on peut lire :

« J’ai pris une semaine de vacances pour jouer à ce jeu et j’ai vite réalisé qu’il ne s’agit pas du jeu auquel j’ai pensé chaque jour ces huit dernières années. J’ai dû pleurer pour devoir dormir incapable de fonctionner. J’ai fini par pleurer à chaque fois que je pense au jeu et je ne veux même pas toucher ma PS4. C’était censé être le futur du gaming et maintenant je ne sais plus vers quoi je devrais me tourner ».

Le deuxième tweet est un photomontage étrange d’une séquence qui reprend des personnages de la version américaine de The Office, aux couleurs de Cyberpunk 2077. On peut y voir l’acteur Steve Carrell faire sortir son doigt de la braguette, comme si il se moquait des apparitions de pénis à l’extérieur du pantalon qui surviennent parfois dans Cyberpunk 2077 à cause d’un bug.

Avec ces deux Tweets il y avait de quoi se demander ce que Elon Musk pense vraiment du jeu, et a donc voulu dire car il n’est pas toujours facile à suivre… heureusement quelques heures plus tard, interrogé par un internaute, il a révélé qu’il a « brièvement » joué à Cyberpunk 2077 et a trouvé ça « plutôt pas mal » :

« J’ai choisi le parcours de vie Nomade, donc le démarrage était un peu lent, mais je me suis vite rattrapé. On aurait dit que presque tout le monde sur Steam était en train de jouer à Cyperpunk ce weekend ». Reste à savoir ce que Elon Musk a vraiment voulu dire avec les deux tweets précédents, car nous ne sommes toujours pas sûrs de comprendre.

Quelqu’un peut nous éclairer sur le sujet dans la salle ?