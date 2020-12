Cyberpunk 2077 : une 5ème mise à jour corrige les bugs sur PS4 et Xbox One

Cyberpunk 2077 a déjà droit à une cinquième mise à jour. Sous la pression des joueurs, CD Projekt Red déploie en effet la mise à jour 1.05 afin d’améliorer la stabilité et corriger les nombreux bugs du jeu sur PS4 et Xbox One.

Il y a quelques jours, CD Projekt Red a admis l’impensable : la version PS4/Xbox One de Cyberpunk 2077 n’était pas prête lors du lancement. Plutôt que de repousser une énième fois la sortie, le studio polonais a préféré commercialiser une version console catastrophique et corriger le tir via des mises à jour régulières.

Depuis le 10 décembre, CD Projekt Red a donc déployé 5 mises à jour de Cyberpunk 2077. Pour rappel, l’avant dernière date du samedi 12 décembre. Ce quatrième correctif proposait surtout une amélioration globale de la stabilité du jeu afin d’éviter les crash intempestifs. Certains bugs empêchaient les joueurs PS4 et Xbox de progresser dans l’histoire. Malgré ces correctifs déployés en urgence, la grogne des joueurs sur console continue de monter.

La mise à jour 1.05 de Cyberpunk 2077 est en cours de déploiement

Dans ces conditions, CD Projekt Red déploie actuellement une cinquième mise à jour, essentiellement destinée à la version sur console. Les correctifs améliorent notamment le temps de réaction des personnages non-joueur ou leur temps d’apparition dans le jeu. Plus globalement, CDPR a corrigé de nombreux bugs mineurs, dont des dialogues bloqués ou qui se répètent plusieurs fois.

Dans le changelog, le studio polonais évoque aussi de « multiples améliorations liés à la stabilité, incluant également des correctifs liés aux crashs du jeu ». CD Projekt Red liste aussi des corrections uniquement réservées aux versions PS4 et Xbox One. Le correctif améliore ainsi « la netteté de l’image », corrige des « problèmes graphiques durant la transition entre les quêtes The Heist et Love Like Fire » et « l’apparence de nombreux véhicules ».

Pour mémoire, le studio s’est engagé à déployer des patchs afin d’améliorer Cyberpunk 2077 sur console dès le mois de janvier 2021. Un second patch réservé aux PS4/Xbox One sera déployé dans le courant du mois de février 2021. Avec ses correctifs à répétition, CDPR espère empêcher les joueurs de réclamer un remboursement auprès de Sony et Microsoft. Mission réussie ? On attend votre avis dans les commentaires.