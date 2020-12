Cyberpunk 2077 : CDPR admet que les versions PS4 et Xbox n’étaient pas prêtes

CD Projekt Red a tenu une réunion d’urgence dans laquelle l’un des responsable admet que le studio n’a pas consacré suffisamment de temps au développement de Cyberpunk 2077 sur consoles current gen (PS4 et Xbox One).

CD Projekt Red a tenu une réunion d’urgence pour débriefer les nombreux problèmes qui ont contrarié le lancement de Cyberpunk 2077, conduisant le prix de l’action du studio à chuter de 50%. L’un des vice-présidents de la firme, Michal Nowalowski, a été au passage forcé d’admettre que CD Projekt Red a trop concentré ses ressources sur les versions next-gen (qui ne sont pas encore vraiment disponibles, sur PS5 et Xbox Series X), PC et Stadia, au détriment des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077.

Le responsable a notamment dit : « il s’agissait plus pour nous de s’intéresser, comme nous l’avions dit précédemment, aux performances PC et next-gen plutôt que celles de la génération actuelle, et nous n’avons à l’évidence pas consacré suffisamment de temps à cela. Je ne dirais pas que nous avons croulé sous une pression interne ou externe de lancer le jeu à cette date – si l’on omet une pression normale en amont de tout lancement. Ce n’était pas la cause de [ces problèmes] ».

A l’évidence, il ne faut pas nécessairement prendre le responsable au pied de la lettre lorsqu’il parle de pression. La sortie de Cyberpunk 2077 était attendue presque comme le messie depuis des années, et CD Projekt Red avait déjà repoussé la sortie du jeu à plusieurs reprises. Suscitant l’ire des fans. Pour ne rien arranger, il y avait la période de Noël, quasiment impossible à louper pour une sortie telle que Cyberpunk 2077. Il semblait compliqué de repousser encore une nouvelle fois la sortie.

Marcin Iwiński le PDG de CD Projekt Red ajoute que le développement des versions Xbox One X et PS4 a eu lieu jusqu’au dernier moment : « hélas, cela a débouché sur une situation dans laquelle les journalistes ont eu le jeu juste un jour avant le lancement, ce qui était vraiment trop tard, et les media n’ont pas eu la chance de pouvoir correctement tester le jeu. Ce n’était pas voulu, nous étions simplement en train de réparer le jeu jusqu’au dernier moment ».

