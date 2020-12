Cyberpunk 2077 s’est écoulé à 13 millions d’exemplaires malgré les bugs et les remboursements

La sortie de Cyberpunk 2077 a été très compliquée, voire même catastrophique sur certains aspects. Toutefois, CD Projekt peut se frotter les mains, puisque le studio polonais a annoncé avoir écoulé 13 millions de copies de son jeu. Ce chiffre aurait pu être encore beaucoup plus élevé, puisqu’il ne compte pas les exemplaires qui ont été remboursés. Cyberpunk 2077 signe ainsi le meilleur démarrage de l’année 2020.

Jamais un jeu n’a eu une sortie si mouvementée. Disponible depuis treize jours maintenant, Cyberpunk 2077 a enchainé les polémiques. Entre des versions consoles injouables, une version PC voit ses sauvegardes se corrompre ou encore la colère des investisseurs, les derniers jours ont été compliquées pour le studio CD Projekt Red. Pourtant, il a de quoi se frotter les mains, puisque les premiers chiffres de ventes sont tout bonnement stratosphériques.

A la sortie du jeu, le studio avait déjà annoncé avoir honoré plus de 8 millions de précommandes. Aujourd’hui, ce sont les chiffres de ventes des dix premiers jours qui ont été annoncés : Cyberpunk 2077 s’est écoulé à 13 millions de copies. C’est énorme. C’est même l’un des plus grands lancements de l’histoire du jeu vidéo.

Il faut signaler que ce chiffre de 13 millions prend en compte les demandes de remboursement. Le studio polonais ne donne pas le nombre de personnes ayant rendu leur copie sur PS4 ou Xbox One, mais ce lancement aurait encore pu être beaucoup plus colossal si le jeu n’avait pas tant déçu pour ses problèmes techniques.

Cyberpunk 2077, au panthéon du jeu vidéo

Cyberpunk 2077 était le jeu le plus attendu de l’année, voire de la décennie. Les joueurs l’attendaient comme le messie, espérant un titre qui signerait l’aboutissement d’une génération d’open world. Pas étonnant donc qu’ils se soient rués dessus dès sa sortie, s’ils ne l’ont pas précommandé avant. De plus, la confiance aveugle était de mise, CD Projekt ayant une réputation solide avant cette sortie catastrophique. Il est donc logique de voir des ventes grimper si haut, si vite.

A titre de comparaison, The Witcher 3, le précédent succès du studio, s’était vendu à 4 millions d’exemplaires au bout de dix jours, alors qu’il était lui aussi très attendu. A ce jour, ce dernier s’est vendu à plus de 28 millions d’exemplaires, chiffre qui sera rapidement dépassé par Cyberpunk 2077 à ce rythme.

De même, si l’on prend en compte les grands succès vidéoludique de 2020, Cyberpunk 2077 se place au-dessus de la mêlée. Assassin’s Creed Valhalla s’est par exemple écoulé à 3,5 millions d’exemplaires. Ghost of Tsushima, le plus gros succès d’un jeu exclusif (sur PS4), s’est lui écoulé à 5 millions d’unités. The Last of Us 2 quatre millions. Seul Animal Crossing New Horizons (Switch) peut rivaliser avec Cyberpunk 2077 avec ses 11,7 millions de copies écoulées les dix premiers jours d’exploitation.

Cyberpunk rentre également au panthéon du jeux vidéo. Le record absolu en termes de lancement reste GTA 5, qui avait réuni 1 milliard de dollars en trois jours. Le deuxième est un autre jeu Rockstar : Red Dead Redemption 2. Ce dernier avait réuni 725 millions de dollars sur la même période. CD Projekt n’a pas donné les recettes de son jeu, seulement les chiffres de vente. Après un rapide calcul, on se rend compte qu’il tutoie le succès du jeu de cow-boys en termes d'argent engrangé. Quoiqu’il en soit, Cyberpunk 2077 signait dès sa première semaine le meilleur démarrage pour un jeu PC avec 4 millions d’unités vendues sur cette plate-forme, dépassant World of Warcraft Shadowlands (3,7 millions).

Va-t-il continuer sur sa lancée ?

L’exploitation d’un jeu est un marathon et non un sprint. Il reste en effet à voir si le titre saura continuer à séduire les joueurs sur la durée avec tous les problèmes et scandales qu’il a connu. CD Projekt Red travaille pour corriger les bugs et souci techniques et on peut s’attendre à un titre propre sur ce point dans les prochains mois. Mais cela suffira-t-il pour séduire des joueurs qui ont demandé un remboursement ou décidé de ne pas craquer de suite ? L’avenir nous le dira.

Pour le moment, le jeu n’est plus disponible en dématérialisé sur le PS Store ou la boutique Xbox, ce qui devrait drastiquement ralentir les ventes. Il reviendra ultérieurement quand les problèmes seront corrigés.