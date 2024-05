Nintendo Switch : acheter des jeux d’occasion est devenu très dangereux, on vous explique pourquoi

Acheter ses jeux d’occasion sur Nintendo Switch n’est plus vraiment une bonne idée, puisque cette pratique pourrait conduire au bannissement de votre compte si vous ne faites pas attention à la provenance de la cartouche.

Pour les joueurs disposant d'un budget limité, le marché de l'occasion pour les jeux vidéo a longtemps été un refuge pour constituer sa collection à moindre coût. En achetant des jeux d'occasion à prix réduit, les joueurs pouvaient découvrir des titres qu'ils avaient manqués ou revivre des classiques sans payer le prix fort.

Cependant, cette pratique est aujourd'hui fortement menacée pour les possesseurs de Nintendo Switch en raison de l'émergence de nouveaux outils de piratage de jeux. Ces dispositifs ont permis de créer avec une facilité sans précédent des clones numériques parfaits de n'importe quelle cartouche de jeu Switch, remettant ainsi en question la légitimité et la sécurité de l'achat de jeux d'occasion.

Cloner les jeux Switch est devenu un jeu d’enfant

Au cœur de ce problème se trouvent deux produits discrets, mais puissants : la cartouche de jeu réinscriptible Mig Switch et le Mig Switch Dumper. La Mig Switch est une carte de circuit imprimé non autorisée qui peut être insérée dans n'importe quelle cartouche de jeu Switch vide. Cela transforme la cartouche en lecture seule en une cartouche capable de jouer à des jeux piratés chargés sur la cartouche à partir d'un ordinateur.

Plus important encore, le Mig Switch Dumper est un simple dispositif USB capable d'extraire toutes les données d'une authentique cartouche de jeu Switch. En connectant le Dumper à un ordinateur sur lequel est inséré un jeu légitime, l'utilisateur accède à tous les fichiers nécessaires pour créer un clone identique : les données ROM complètes du jeu, les clés de cryptage uniques, les certificats d'identification, et bien d'autres choses encore. Cela signifie que tout achat de jeu Switch, neuf ou d'occasion, peut essentiellement devenir une “copie maîtresse” permettant de générer un nombre illimité de doubles piratés parfaits sur des cartouches Mig Switch réinscriptibles.

Le Mig Switch Dumper va changer le marché de l’occasion

Les implications pour le marché des jeux d'occasion sont immenses et alarmantes. Alors qu'auparavant, l'achat d'une cartouche d'occasion garantissait l'obtention de l'article authentique produit par Nintendo, ces outils de piratage ont ouvert une boîte de Pandore de contrefaçons potentielles. Il n'existe désormais aucun moyen sûr pour un acheteur de jeux d'occasion de vérifier que la cartouche qu'il achète n'a pas déjà fait l'objet d'un clonage de ses données et d'une redistribution illégitime. Même une cartouche intacte et scellée à nouveau peut cacher le clone piraté d’un jeu.

« Si les gens ont la capacité de produire des clones presque identiques de jeux officiels, alors l'ensemble du marché de l'occasion devient super louche », prévient Taki Udon, Youtubeur, qui a pu tester et examiner ces dispositifs de piratage de jeux. « Vous n'auriez aucun moyen d'identifier les contrefaçons fabriquées avec ces nouveaux outils, à moins d'ouvrir littéralement chaque cartouche de jeu d'occasion ».

Le cœur du risque vient de ce qu'il est devenu simple et bon marché de générer des copies pirates extrêmement trompeuses. Avec seulement un petit circuit imprimé comprenant 7 dollars de composants tels qu'un microcontrôleur et une puce FPGA (Field Programmable Gate Array), les contrefacteurs peuvent produire des copies de cartouches physiques, qui contiennent tous les certificats nécessaires à votre Switch pour qu’elle considère qu’il s’agit d’un jeu authentique.

Des titres majeurs comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou le tout nouveau Tears of the Kingdom peuvent se vendre entre 30 et 60 euros sur le marché de l’occasion. À ces prix-là, le piratage de copies contrefaites à l'aide de ces simples puces devient extrêmement lucratif, ce qui devrait ainsi inciter les vendeurs peu scrupuleux à tromper les acheteurs. Sans pouvoir inspecter les données réelles de chaque cartouche usagée, les consommateurs n'ont aucun moyen d'identifier une contrefaçon.

Nintendo pourrait bannir votre compte si vous achetez un jeu cloné

Les dangers ne se limitent pas à l'argent gaspillé lors de l’achat du titre. Étant donné que chaque cartouche de jeu réelle possède une signature de cryptage individualisée, si cette signature est dupliquée et utilisée en ligne, Nintendo pourrait détecter la duplication et interdire ces copies pirates. Ainsi, un acheteur de jeux d'occasion peu méfiant pourrait se retrouver dans l'incapacité de jouer à son achat d'occasion « légitime » en ligne, Nintendo ayant déjà banni des comptes pour ce motif dans le passé. Si le même jeu est utilisé sur plusieurs consoles différentes en même temps, vous vous doutez bien que l'entreprise nipponne considèrera qu’il s’agit d’un problème.

Certains internautes au sein des communautés de piratage de la Switch en ligne suggèrent déjà même des stratégies pour tirer parti de cette nouvelle forme de piratage, notamment l'achat de jeux flambant neufs dans le seul but de vider rapidement leurs données pour les dupliquer, puis de renvoyer les cartouches au magasin.

Lire également – Switch 2 : prix, date de sortie, nouveautés, tout ce que l’on sait déjà sur la nouvelle console Nintendo

Comment réduire le risque d’acheter une copie d’un jeu en occasion ?

Face à tous ces nouveaux risques, que peuvent faire les acheteurs pour se protéger sur le marché des jeux Switch d'occasion ? Tout d'abord, si le prix d'un jeu d'occasion semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Les acheteurs doivent examiner attentivement les cartouches à la recherche de signes de falsification, d'une qualité de production inférieure ou d'autres indices potentiels de contrefaçon. En outre, le fait de demander directement aux vendeurs si les données du jeu en question ont déjà fait l'objet d'un dumping ou d'un clonage peut les rassurer, bien qu'il n'y ait pas de véritable moyen de vérifier ces confirmations. Pire encore, si vous achetez un jeu à quelqu’un qui l’avait déjà acheté à une autre personne, il devient encore plus compliqué de s’assurer de sa légitimité.

En réalité, le seul moyen pour vous de vous s'assurer que vous obtenez des cartouches 100% légitimes est d'éviter complètement d'acheter des jeux d'occasion. Choisir d'acheter uniquement des jeux neufs directement auprès de détaillants autorisés ou la boutique en ligne de Nintendo pourrait être le seul moyen sûr d'éviter les pièges potentiels.