Cyberpunk 2077 aura le droit à une édition GOTY en 2023, signe de son retour en grâce

Cyberpunk 2077 va avoir le droit à une seconde vie en 2023 à travers une Game of the Year Edition. C’est le PDG de CD Projekt Red, Adam Kicinski, qui l’a confirmé. Une nouvelle chance pour un titre ambitieux qui a marqué l’histoire du média à cause de sa sortie catastrophique.

Cyberpunk 2077 est petit à petit en train de devenir le jeu qu’il était censé être depuis le début : une figure de proue pour son studio CD Projekt Red, un titre sur lequel le développeur pourra se reposer sur plusieurs années. En 2023, Cyberpunk va par exemple ressortir dans une édition Game of the Year.

C’est Adam Kicinski, le PDG du studio, qui l’a confirmé lors d’une réunion dédiée aux investisseurs. Cyberpunk ressortira dans les rayons dans une version GOTY enrichie de la nouvelle extension, Phantom Liberty. Un événement prévu pour 2023 :

« C’est dans l’ordre naturel des choses. C’était pareil avec The Witcher, qui après la sortie de ses deux extensions est finalement ressorti dans une édition Game of The Year et qui est vendu comme ça depuis. La même chose peut être espérée dans ce cas. »

Cyberpunk 2077 aura le droit à un retour en grâce avec ce GOTY

Phantom Liberty, extension d’ampleur pour Cyberpunk, arrivera dans le courant de l’année 2023, sans plus de précision. Ce sera le seul contenu majeur ajouté au jeu de base, CD Projekt ayant indiqué qu’il préférait se concentrer sur une suite, d’ores et déjà en développement.

Le retour en grâce de ce titre majeur est inespéré pour le studio. Pour rappel, Cyberpunk 2077 était le jeu le plus attendu de cette dernière décennie. A sa sortie en 2020, les joueurs et la presse ont pointé du doigt un titre clairement pas terminé, marqué par de nombreux bugs. Sur PS4 et Xbox One, il était tout simplement injouable, à tel point que Sony et Microsoft l’ont banni de la vente.

Depuis, CD Projekt a continué à travailler sur son bébé, l’améliorant au fil des mises à jour pour finalement nous offrir un produit correct, tel qu’il aurait dû être à sa sortie. Maintenant que ce souci est réglé, le studio peut aller de l’avant. D’ailleurs, en plus de Cyberpunk 2, il travaille sur un quatrième The Witcher ainsi que sur le remake du premier titre de la licence fantasy.

Pour finir, signalons que le titre de GOTY n’a rien d’officiel. Un éditeur peut ressortir n’importe lequel de ses jeux sous cette appellation si cela lui chante. Ce sera le cas pour Cyberpunk. Une mention jeu de l'année est bien décernée lors des Game Awards, mais il n'a aucun lien avec la mention GOTY.

Source : Insider Gaming