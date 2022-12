Fortnite : un chapitre 4 explosif avec une nouvelle carte et un moteur graphique amélioré

Fortnite accueille aujourd’hui son chapitre 4. Comme à l’accoutumé, nous avons le droit à une nouvelle carte, mais aussi une pléthore d’ajouts. Le plus important est l'arrivée de l'Unreal Engine 5.1, le moteur graphique révolutionnaire d'Epic Games.

Fortnite semble increvable. Le secret d’Epic Games pour constamment rester au sommet de la chaîne alimentaire des Battle Royale ? Ajouter régulièrement des nouveautés fortes. La dernière mise à jour en date révolutionne le jeu, puisqu’elle inclut l’Unreal Engine 5.1 ainsi qu’une nouvelle carte… mais pas seulement.

Le chapitre 3 s’est conclu par un événement qui a détruit la « map » précédente pour en instaurer une nouvelle. Un processus qui n’est pas inédit dans le titre d’Epic, mais qui reste un événement majeur pour les joueurs. Ces derniers peuvent maintenant arpenter une île inédite parsemée de points d’intérêt, comme Anvil Square, un petit village paisible, ou encore la Citadelle, un château fort majestueux. Il est aussi possible de parcourir cette carte en moto-cross, ce qui rend les déplacements beaucoup plus fluides.

Fortnite, le tout premier jeu sur Unreal Engine 5.1

Mais la grosse nouveauté de ce chapitre 4, c’est incontestablement l’arrivée de l’Unreal Engine 5.1, le nouveau moteur graphique d’Epic Games qui veut révolutionner le jeu vidéo. Fortnite profite de graphismes grandement améliorés et d'effets de lumière avancés. Tout le monde peut en profiter, puisque ce moteur est disponible aussi bien sur PC que sur console. Il permet aussi d’avoir de nouvelles animations pour les personnages, dont les mouvements sont désormais plus fluides (ils peuvent enjamber les obstacles, par exemple). D’autres ajouts mineurs rigolos sont à noter, comme le fait de pouvoir créer des boules de neige.

A lire aussi – Fortnite ne reviendra pas sur iPhone avant au moins 5 ans

C’est donc presque un tout nouveau jeu que nous découvrons aujourd’hui. Fortnite fait -encore une fois- sa révolution et montre qu’il sait créer l’événement. Beaucoup d’autres petites choses ont été ajoutées à l’occasion de ce chapitre 4, comme des armes inédites et des skins jamais vus. D’ailleurs, il est désormais possible de débloquer Geralt de Riv ainsi que le Doom Slayer.

L’arrivée de Geralt est légitimée par la sortie prochaine de The Witcher 3 next gen, mais pour le Doom Slayer, c’est plus curieux, puisqu’aucune actualité ne lui est liée. Cela signifierait-il qu’un nouveau DOOM serait annoncé aux Game Awards ? Possible…

En tout cas, il est possible de se lancer dès maintenant dans ce chapitre 4 de Fortnite si vous le souhaitez.