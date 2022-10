CD Projekt fête les 15 ans de The Witcher en annonçant un remake du premier opus

A l'occasion du 15e anniversaire du premier épisode de The Witcher, CD Projekt RED vient de faire une annonce de taille ! En effet, le 1er opus de la saga culte du studio polonais va revenir dans un tout nouveau remake basé sur le moteur graphique Unreal Engine 5.

Si vous êtes fans du sorceleur et des adaptations vidéoludiques de CD Projekt RED, vous savez peut-être que le 1er opus fête en ce mercredi 26 octobre 2022 son 15e anniversaire. Pour l'occasion, le studio polonais a une grande nouvelle à vous annoncer.

En effet, les papas de Cyberpunk 2077 et de la saga The Witcher viennent de confirmer qu'un remake du premier opus est en cours de développement ! Selon CD Projekt, le jeu est actuellement dans les premières phases de développement entre les mains du studio polonais Fool's Theory, fondé notamment par des vétérans de la série The Witcher. CD Projekt RED précise qu'il assurera une supervision créative complète du projet.

The Witcher reviendra dans un remake sous Unreal Engine 5

Notez que nous avions déjà entendu parler du projet sous le nom de code “Canis Majoris”. Il y a peu, CD Projekt RED a confirmé qu'il travaillait sur une suite à Cyberpunk 2077 et sur une nouvelle trilogie The Witcher. Toutefois, on savait également que deux autres jeux The Witcher, répondant au nom de code “Sirius” et “Canis Majoris” étaient en préparation, sans en savoir davantage. Ce n'est désormais plus le cas.

Pour l'instant, CD Projekt RED n'a pas d'autres informations à fournir sur le jeu. Etant donné le stade précoce du développement, n'attendez pas de bande-annonce ou de date de sortie de sitôt. Le studio promet toutefois que ce remake sera créé avec “le plus grand soin et la plus grande attention aux détails”. Précisons que comme tous les prochains projets à venir du studio, ce remake s'appuiera sur l'Unreal Engine 5, la dernière version du moteur graphique d'Epic.

“Collaborer avec Fool's Theory sur ce projet est tout aussi excitant, car certaines des personnes qui y travaillent ont déjà été impliquées dans les jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériau source, ils savent à quel point les joueurs attendaient ce remake et ils savent comment créer des jeux incroyables et ambitieux. Et même s'il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à partager davantage sur le jeu, je sais que l'attente en vaut la peine”, a déclaré Adam Badowski, chef du studio CD Projekt RED.