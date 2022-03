The Witcher 4 : CD Projekt RED confirme que le jeu est en développement

Le prochain opus de la saga The Witcher est en développement chez CD Projekt RED. Le studio de Cyberpunk 2077 confirme officiellement l’information. Le jeu s’appuiera sur le moteur de jeu Unreal Engine 5 et non REDEngine que le studio exploite depuis 2011. Aucune date de sortie de The Witcher 4 n’a été dévoilée.

Geralt de Riv reviendra, c’est désormais confirmé. En effet, CD Projekt RED a annoncé sur son site officiel et sur les réseaux sociaux qu’un nouveau est en développement. Le studio ne précise pas s’il s’agit bien d’un opus de la série principale ou un produit dérivé. Cependant, les très rares indications de CD Projekt pointent vers la suite de The Witcher 3 : The Wild Hunt. Voilà qui est de très bon augure.

La confirmation de The Witcher 4 a donc eu lieu sur le site officiel d’où provient l’image qui accompagne cet article. Sur cette image, vous pouvez voir le pendentif de Géralt en forme de loup dont les yeux brillent sauvagement. Le pendentif est à moitié enseveli sous la neige, laissant penser que le scénario pourrait ramener le Loup Blanc vers les Royaumes du Nord, une partie du continent explorée dans la seconde saison de la série diffusée sur Netflix.

The Witcher 4 est en développement sur Unreal Engine 5

CD Projekt a diffusé un message très court sur son site officiel. Dans ce dernier, le studio explique que le nouvel opus de The Witcher est en développement, mais qu’il ne bénéficiera pas de REDEngine, le moteur de jeu utilisé pour The Witcher 2, The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. CD Projekt a choisi de s’appuyer sur Unreal Engine 5, jouant ainsi la sécurité. Nous nous rappelons encore des débuts extrêmement difficiles de Cyberpunk 2077. Et les développeurs ne veulent évidemment pas réitérer cette expérience.

Le fait que CD Projekt RED choisisse Unreal Engine 5 nous confirme qu’il s’agit d’un jeu d’envergure et non un projet dérivé tel que Gwent, le jeu de cartes stratégique tiré de The Witcher 3 et devenu Free-to-Play indépendant en 2017, ou ThroneBreaker, un autre jeu de cartes à collectionner sorti en 2018. C’est donc une excellente nouvelle que l’annonce de ce nouvel opus principal. Le troisième épisode est sorti en 2015 et le deuxième en 2011. Il vous faudra cependant vous armer de patience pour y jouer : CD Projekt ne s’aventure pas à annoncer une date de lancement, ni même les plates-formes sur lesquelles il sera jouable.