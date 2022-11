The Witcher 3 : 4K, ray-tracing, 60 FPS, le jeu culte a le droit à une version optimisée sur PS5 et Xbox Series

La version next-gen de The Witcher 3, optimisée pour la PS5, la Xbox Series X/S et le PC, vient enfin de se dévoiler en images. L'occasion pour CD Projekt RED de rappeler les améliorations apportées sur cette mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu original.

Comme vous le savez peut-être, The Witcher 3, l'épisode le plus apprécié de la saga vidéoludique de CD Projekt RED, va connaître une seconde jeunesse sur consoles next-gen et sur PC. En effet, le troisième volet des aventures du sorceleur Geralt doit débarquer ce 14 décembre 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC.

Seulement, nous n'avions pas encore eu le droit de découvrir les premières images de cette mouture next-gen. C'est désormais chose faite. En effet, le studio polonais avait donné rendez-vous aux joueurs ce mercredi 23 novembre 2022 à 18h pour une nouvelle annonce dédiée à The Witcher 3.

The Witcher 3 revient en 4K 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Chose promise, chose due, les équipes de CD Projekt RED ont dévoilé la toute première bande-annonce officielle de la mise à jour next-gen de The Witcher 3. Pensée donc pour exploiter la puissance de la PS5, de la Xbox Series X mais aussi des dernières technologies graphiques disponibles sur PC, cette version proposera bien évidemment un rendu en 4K avec des textures en haute définition, un framerate plus élevé à 60 FPS (sur consoles), la prise en charge du Ray-Tracing, la possibilité de sauvegarder sa progression sur le cloud, ainsi qu'un mode photo en bonne et due forme.

Le studio promet également des améliorations du côté du gameplay. Malheureusement, nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. On se doute que l'interface et l'inventaire ont bénéficié d'un coup de polish. Sans surprise, cette édition spéciale comprendra l'intégralité des DLC sortis à ce jour, y compris les deux extensions payantes du jeu : Hearts of Stone et Blood and Wine. On sait également que du contenu issu de la série Netflix The Witcher est également de la partie.

Si cette mise sera gratuite pour tous les possesseurs du titre original, sachez qu'il sera possible d'acheter cette version au format numérique, et en physique à une date ultérieure pour l'instant inconnue. Concernant la PS4, la Xbox One et la Switch, The Witcher 3 recevra également une mise à jour comprenant plusieurs ajouts et améliorations, ainsi que le contenu supplémentaire inspiré par la série Netflix. Pour rappel, CD Projekt RED a confirmé qu'il travaillait actuellement sur une nouvelle trilogie The Witcher qui sera basée sur l'Unreal Engine 5, la dernière version du moteur graphique d'Epic Games.