Acheter un SSD va devenir un vrai luxe à cause de cette nouvelle annonce

La crise des composants informatiques ne faiblit pas. Deux grands fabricants viennent d'annoncer une nouvelle hausse des prix de leurs SSD. Les utilisateurs risquent de le sentir passer très vite.

argent clavier ordinateur payer moins cher vpn
Crédit photo : 123RF

Le marché des composants informatiques traverse une période très tendue depuis plusieurs mois. La demande insatiable des serveurs d'intelligence artificielle absorbe une part croissante de la production mondiale. Les constructeurs réorientent leurs chaînes vers ce segment plus rentable au détriment du grand public. Cette tension se traduit par une flambée des prix de la RAM et du stockage qui a doublé depuis le début de l'année. Les SSD, les barrettes de mémoire et même les disques durs sont tous touchés par le phénomène.

Cette dynamique vient de connaître un nouveau rebondissement avec une annonce qui concerne directement les utilisateurs. Samsung et Kingston, deux acteurs majeurs du stockage, ont prévenu leurs distributeurs d'une hausse imminente. Cette décision confirme les craintes d'une véritable pénurie de SSD déjà évoquée par plusieurs analystes. Les prix en magasin devraient rapidement s'ajuster.

Les SSD Samsung et Kingston vont augmenter d'au moins 10 % dans les prochaines semaines

Selon les informations publiées par le site chinois IT Home, Samsung et Kingston ont officiellement notifié leurs canaux de distribution d'une hausse tarifaire. L'augmentation annoncée dépasserait les 10 % selon une source de la chaîne d'approvisionnement. Samsung aurait prévenu trois distributeurs majeurs en Chine, avec une application immédiate de ces nouveaux tarifs. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tension extrême sur le marché de la mémoire NAND. Les modèles haut de gamme sont déjà concernés depuis plusieurs semaines. Certains disques SSD de grande capacité ont même vu leur prix doubler discrètement au début du mois.

Les perspectives à moyen terme n'ont rien de rassurant pour les consommateurs. Le cabinet d'analyse TrendForce prévoit une hausse pouvant atteindre 75 % d'un trimestre à l'autre sur le prix de la mémoire NAND flash. Cette projection confirme que la flambée actuelle n'est probablement qu'un début. La RAM subit une trajectoire similaire, avec une augmentation attendue autour de 60 %. Ceux qui comptent monter un PC ou remplacer leur SSD dans les prochains mois ont tout intérêt à anticiper leurs achats. Attendre risque de coûter nettement plus cher, tant la pression sur l'offre mondiale reste forte.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Internet se prépare à l’arrivée des ordinateurs quantiques : pourquoi votre sécurité devra évoluer ?

L’arrivée des ordinateurs quantiques pourrait changer profondément les pratiques en matière de sécurité en ligne. Les géants de la tech s’y préparent déjà, et les internautes devront également faire évoluer…

Quelles IA confortent les idées délirantes de leurs utilisateurs ? Une étude compare ChatGPT, Gemini, Claude et Grok

Une récente étude s’intéresse au renforcement des croyances délirantes chez les utilisateurs qui interagissent de façon prolongée avec de grands modèles d’IA. Mais tous ne sont pas égaux, d’après un…

IA

Avec la mise à jour Tizen OS 9, l’interface des TV Samsung devient trop petite, voici comment régler le problème

De nouveaux modèles de téléviseurs Samsung sont en train de recevoir la mise à jour vers Tizen OS 9. Celle-ci peut rendre illisible l’interface à cause d’une échelle qui rend…

TV

Jusqu’à 200 € de remise sur le Galaxy A57 : la version 256 Go passe à 399 €

Tout juste lancé, le Galaxy A57 profite déjà d’une grosse réduction chez Samsung. Jusqu’à 200 de remise sur le nouveau fleuron du milieu de gamme signé du constructeur coréen. Voici…

Bon plan Ninja SLUSHi : la machine à boissons glacées est de retour à prix cassé, à vous les granités, frappés, milkshakes…

Les beaux jours s’installent peu à peu et, pour fêter ça, Ninja brade sa machine à boissons glacées. Vous pouvez dorénavant vous offrir la Ninja SLUSHi à 179,99 € au lieu de…

Ce bug de Firefox et Tor vous traquait en silence, même quand vous pensiez être invisible

La navigation privée et le réseau Tor sont souvent présentés comme les ultimes remparts contre le pistage en ligne. Des chercheurs viennent pourtant de mettre au jour une faille qui…

YouTube commence à diffuser de la publicité sans couper la lecture des vidéos

YouTube inaugure un nouveau format publicitaire qui permet à la plateforme d’afficher des réclames sans couper la lecture de la vidéo. Un tel système existe déjà sur Twitch. Dans une…

Les conséquences de ces deux éruptions solaires se font déjà sentir sur Terre

Le Soleil vient d’enchaîner deux éruptions de très forte intensité en quelques heures à peine. Plusieurs régions du monde ont déjà subi des coupures radio. D’autres effets pourraient encore se…

Instagram lance Instants, une nouvelle application entre Snapchat et BeReal

Instants, from Instagram est une application de partage de photos éphémères et sans retouches, qui s’inspire de concurrents sociaux tels que Snapchat et BeReal. Instagram a discrètement lancé une toute…

Galaxy Z Fold 8 : Samsung se rapprocherait d’une caméra frontale invisible

Samsung aurait réussi à réduire sensiblement la taille du poinçon logeant la caméra frontale du Galaxy Z Fold 8. Un pas vers la disparition de cet élément qui perturbe l’affichage…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.