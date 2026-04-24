Acheter un SSD va devenir un vrai luxe à cause de cette nouvelle annonce

La crise des composants informatiques ne faiblit pas. Deux grands fabricants viennent d'annoncer une nouvelle hausse des prix de leurs SSD. Les utilisateurs risquent de le sentir passer très vite.

Le marché des composants informatiques traverse une période très tendue depuis plusieurs mois. La demande insatiable des serveurs d'intelligence artificielle absorbe une part croissante de la production mondiale. Les constructeurs réorientent leurs chaînes vers ce segment plus rentable au détriment du grand public. Cette tension se traduit par une flambée des prix de la RAM et du stockage qui a doublé depuis le début de l'année. Les SSD, les barrettes de mémoire et même les disques durs sont tous touchés par le phénomène.

Cette dynamique vient de connaître un nouveau rebondissement avec une annonce qui concerne directement les utilisateurs. Samsung et Kingston, deux acteurs majeurs du stockage, ont prévenu leurs distributeurs d'une hausse imminente. Cette décision confirme les craintes d'une véritable pénurie de SSD déjà évoquée par plusieurs analystes. Les prix en magasin devraient rapidement s'ajuster.

Les SSD Samsung et Kingston vont augmenter d'au moins 10 % dans les prochaines semaines

Selon les informations publiées par le site chinois IT Home, Samsung et Kingston ont officiellement notifié leurs canaux de distribution d'une hausse tarifaire. L'augmentation annoncée dépasserait les 10 % selon une source de la chaîne d'approvisionnement. Samsung aurait prévenu trois distributeurs majeurs en Chine, avec une application immédiate de ces nouveaux tarifs. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tension extrême sur le marché de la mémoire NAND. Les modèles haut de gamme sont déjà concernés depuis plusieurs semaines. Certains disques SSD de grande capacité ont même vu leur prix doubler discrètement au début du mois.

Les perspectives à moyen terme n'ont rien de rassurant pour les consommateurs. Le cabinet d'analyse TrendForce prévoit une hausse pouvant atteindre 75 % d'un trimestre à l'autre sur le prix de la mémoire NAND flash. Cette projection confirme que la flambée actuelle n'est probablement qu'un début. La RAM subit une trajectoire similaire, avec une augmentation attendue autour de 60 %. Ceux qui comptent monter un PC ou remplacer leur SSD dans les prochains mois ont tout intérêt à anticiper leurs achats. Attendre risque de coûter nettement plus cher, tant la pression sur l'offre mondiale reste forte.