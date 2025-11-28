Android 16 : fini les compromis, Google teste l’option Wi-Fi idéale pour réconcilier compatibilité et très haut débit

Google teste actuellement une solution pour offrir le meilleur des deux mondes aux utilisateurs Android en termes de connectivité Wi-Fi : une compatibilité accrue ainsi qu’un très haut débit.

La connectivité Wi-Fi évolue pour vous offrir un débit toujours plus élevé. Par défaut, Android crée un point d’accès mobile 2,4 et 5 GHz : si ce hotspot bi-bande permet à la plupart des appareils de s’y connecter, ses réglages n’offrent pas un débit aussi élevé que celui que permet la fréquence 6 GHz. Et si Google permet désormais aux utilisateurs de sélectionner cette dernière, c’est au prix de certains compromis.

Même si aujourd’hui un plus grand nombre d’appareils prennent en charge le Wi-Fi 6 GHz, beaucoup de modèles – et notamment les plus anciens – ne le supportent pas. Et au-delà de ce souci de compatibilité, la fréquence 6 GHz a également une portée plus courte, les ondes à plus haute fréquence traversant moins bien les obstacles (les murs, par exemple). Google prépare donc une nouvelle option qui permettrait d’offrir aux utilisateurs le meilleur des deux mondes : une large compatibilité associée au très haut débit.

Lire aussi – Voici le smartphone le plus rapide au monde en Wi-Fi, et ce n’est pas l’iPhone 17

Google prépare une nouvelle option de point d’accès Wi-Fi qui optimise vitesse et compatibilité

Cette option inédite a été repérée par nos confrères d’Android Authority dans la page des Paramètres > Réseau et Internet > Point d’accès et partage de connexion > Point d’accès Wi-Fi > Vitesse et compatibilité de la dernière version Canary d’Android.

Ce sont donc au total 3 options qui y sont désormais proposées. La première est la 2,4 et 5 GHz : il s’agit d’un point d’accès Wi-Fi bi-bande qui est pris en charge par la plupart des appareils. L’option 6 GHz est conservée : on le disait, elle offre les vitesses les plus rapides, mais présente l’inconvénient d’être compatible avec peu d’appareils pour le moment.

Lire aussi – WiFi 6, WiFi 7 : changez vite ces réglages sur votre box pour booster votre connexion internet

La dernière – et nouvelle donc – option est un hotspot bi-bande 2,4 et 6 GHz qui allie les avantages des deux autres options : elle maintient la compatibilité avec la plupart des appareils – dont ceux plus anciens grâce au 2,4 GHz – et offre les vitesses les plus rapides de la fréquence 6 Ghz.

Il s’agit quelque part de l’option intermédiaire qu’il manquait entre l’option 6 GHz plus restrictive en termes de compatibilité et l’option par défaut 2,4 et 5 GHz qui offre des vitesses moins rapides. Puisque nos confrères l’ont repéré dans la dernière version Canary d’Android, ils s’attendent donc à la voir déployer dans la prochaine bêta d’Android 16 QPR3.