Comment louer l’Apple Vision Pro pour une fraction de son prix ?

Alors qu'il n'est pas encore officiellement disponible dans nos contrées, il est possible de louer l'Apple Vision Pro en France pendant quelques semaines.

Le marché des casques de réalité virtuelle n'est pas vraiment nouveau, mais il a fallu qu'Apple y fasse ses premiers pas pour susciter un regain d'engouement pour ce type d'appareil. Lancé aux États-Unis début février, l'Apple Vision Pro est le casque de réalité mixte que tout le monde veut essayer.

Peu de personnes ont toutefois la possibilité de se l'offrir. D'abord parce qu'il coûte cher, et ensuite parce qu'il n'est disponible que de l'autre côté de l'Atlantique pour le moment. Mais les curieux qui brûlent d'envie de l'essayer peuvent le faire pendant plusieurs semaines sans débourser les 3500 $ requis pour acheter le casque.

Apple Vision Pro : où louer le casque de réalité mixte ?

La location est en effet un excellent moyen de tester le produit sans l'acheter. Cela a plusieurs avantages. Déjà, toutes les fonctionnalités du casque ne sont pas encore disponibles en France. De plus, l'interface est uniquement en Anglais pour le moment. Il n'est donc pas vraiment nécessaire de l'importer, surtout à ce prix-là.

L'intérêt de l'essayer réside ainsi dans le fait de découvrir tout le potentiel qu'il renferme, bien avant sa disponibilité en Europe. On ne sait pas encore quand l'Apple Vision Pro arrivera en France. Cela peut prendre encore plusieurs mois.

La bonne nouvelle c'est que le site NextMobiles.com permet de louer le casque au prix de 169,90 € par mois avec un apport initial de 299 €. En dehors de cette option, la seule alternative pour ceux qui tiennent à l'essayer est de l'acheter soit directement aux États-Unis avec les frais qui pourraient s'y afférer, soit en passant par les quelques rares importateurs qui le proposent en France au prix fort.

Pour rappel, L'Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis à partir de 3500 dollars, soit près de 3300 € pour la version 256 Go. Le prix monte jusqu'à 3899 € pour la version de 1 To, soit un peu plus de 3600 €.

Et si vous n'avez pas l'intention de le louer, nous avons déjà testé pour vous l'Apple Vision Pro. Vous pouvez déjà vous faire une bonne idée de ce qu'il propose en vous référant à notre test.