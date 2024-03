L’Apple Vision Pro arrive bientôt en France, cet indice laisse peu de doute

Une mise à jour du code de visionOS, le système d'exploitation du casque de réalité mixte Apple Vision Pro, laisse penser que le lancement de l'appareil en France est pour bientôt.

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro est le genre d'appareil qui peut susciter des réactions très variées. Avant sa sortie, les diverses informations donnaient envie et on s'attendait à une petite révolution dans le secteur. L'annonce du prix, 3 500 $, en a déjà refroidi plus d'un. D'autres ne se sont pas arrêtés à ça, mais même les plus enthousiastes ont dû admettre que le Vision Pro fait mal à la tête, qu'il manque cruellement d'applications ou encore qu'il n'est pas si résistant qu'il n'y paraît au final.

Résultat : plusieurs utilisateurs renvoient le casque dans les 14 jours autorisés pour le faire. Cela étant dit, peut-être êtes-vous de celles ou ceux qui attendent de tester un appareil eux-même avant de le juger. Vous attendez donc avec impatience le jour où l'Apple Vision Pro sera disponible en France. Réjouissez-vous : le lancement dans l'Hexagone est pour bientôt, à en croire cet indice repéré par MacRumors dans le code de visionOS, le système d'exploitation du casque.

Cet indice montre que l'Apple Vision Pro pourrait sortir en France prochainement

Actuellement, le clavier virtuel du caque d'Apple supporte l'anglais américain et les émojis uniquement. Logique dans la mesure où l'engin n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais 12 nouvelles langues ont été ajoutées récemment :

Cantonais, traditionnel.

Chinois, simplifié.

Anglais (Australie).

Anglais (Canada).

Anglais (Japon).

Anglais (Singapour).

Anglais (Royaume-Uni).

Français (Canada).

Français (France) .

. Allemand (Allemagne).

Japonais.

Coréen.

Cette liste donne donc celle des prochains pays dans lesquels sortiront l'Apple Vision Pro, et la France y figure. Il n'est pas surprenant qu'Apple prépare l'exportation de son casque en dehors des États-Unis dans la mesure où la demande a baissé de manière significative dans le pays, d'après le rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo. L'Apple Vision Pro devrait sortir dans les pays cités au plus tard avant la conférence annuelle des développeurs Apple, la WWDC, qui se tiendra en juin 2024. La firme de Cupertino prépare clairement le terrain, et on peut penser qu'il ne faudra pas attendre le début de l'été pour enfiler le casque chez nous.