Les iPad sont à -44% chez AliExpress – Plus que 24h pour en profiter !

Il ne reste plus qu'aujourd'hui pour profiter de l'anniversaire d'AliExpress et de ses promo en folie ! Pour ces dernières heures, l'enseigne fait fort et propose des remises jusqu'à -44% sur plusieurs modèles d'iPad. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

Découvrez l'Anniversaire d'AliExpress

À l'occasion de son anniversaire, AliExpress crée l'événement en proposant des réductions exceptionnelles qui raviront les amateurs de technologie. Pour célébrer cet événement en grande pompe, la plateforme de e-commerce offre pendant les dernières 24 heures seulement des rabais impressionnants sur une sélection d'iPad d'Apple, avec des remises de -44%.

Pendant aujourd'hui seulement, vous pouvez ainsi profitez des offres suivantes :

Des iPad incroyables à prix mini

Le modèle de 9ème génération se distingue par son écran Retina de 10.2 pouces offrant une qualité d'image exceptionnelle. Doté du puissant processeur A13 Bionic, il garantit une performance fluide pour toutes vos applications. Avec son autonomie étendue, cet iPad est parfait pour les études, le travail ou le divertissement.

Découvrir l'iPad 9e génération chez AliExpress

L'iPad Air 5, lancé en 2022, se révèle avec sa puce Dallas, offrant des performances époustouflantes dans un design ultra fin et léger. Son écran de 10.9 pouces assure une immersion totale, idéale pour la création de contenu, les jeux, ou le visionnage de séries. Avec 64 Go de stockage, il répond aux besoins de tous les utilisateurs.

Découvrir l'iPad Air 5 chez AliExpress

Enfin, le dernier iPad 10ème génération se démarque par sa puce A14 Bionic et son nouveau système de caméras, incluant une caméra frontale ultra-large de 12MP et une caméra arrière de 12MP. Conçu pour la productivité et la créativité, cet iPad introduit une nouvelle ère pour les professionnels et les créateurs de contenu.

Découvrir l'iPad 10e génération chez AliExpress

Pluie de codes promo pour l'Anniversaire d'AliExpress

À l'occasion de son anniversaire, AliExpress frappe fort en proposant des réductions allant jusqu'à -70% sur une large gamme de produits. Que vous soyez à la recherche des derniers gadgets high-tech, de vêtements trendy, d'accessoires pour égayer votre intérieur, ou de jouets pour le bonheur des petits et grands, AliExpress est votre destination privilégiée avec des prix défiant toute concurrence jusqu'au 27 mars inclus.

Pour agrémenter ces offres déjà exceptionnelles, AliExpress met en place une série de codes promotionnels exclusifs qui permettent de bénéficier de remises supplémentaires impressionnantes sur vos achats, allant de 5€ à 120€ de réduction selon le montant de votre panier :

AAFR05 pour 5€ de remise dès 39€ d'achat

pour 5€ de remise dès 39€ d'achat AAFR10 pour 10€ de remise dès 79€ d'achat

pour 10€ de remise dès 79€ d'achat AAFR20 pour 20€ de remise dès 159€ d'achat

pour 20€ de remise dès 159€ d'achat AAFR40 pour 40€ de remise dès 299€ d'achat

pour 40€ de remise dès 299€ d'achat AAFR80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

pour 80€ de remise dès 499€ d'achat AAFR120 pour 120€ de remise dès 599€ d'achat

Et pour ceux en quête de deals encore plus avantageux, des codes promotionnels spéciaux pour des Ventes Flash sont également disponibles, offrant jusqu'à 150€ de remise :

50€ de remise dès 200€ d'achat avec le code LCFR50

150€ de remise dès 500€ d'achat avec le code LCFR150

Profiter de l'anniversaire d'AliExpress

Que vous soyez à la recherche d'un appareil pour le travail, les études, ou simplement pour le plaisir, ces offres représentent une opportunité exceptionnelle de posséder un produit de haute technologie à un prix accessible. Mais attention, ces offres sont disponibles pendant 24 heures seulement. Ne ratez pas cette occasion unique de rejoindre l'écosystème Apple à moindre coût !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.