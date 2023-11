Belle promotion sur la Samsung Galaxy Watch5 Pro pendant le Black Friday

La Samsung Galaxy Watch5 Pro de 45 mm profite de grosses promotions sur la version Bluetooth mais également sur la version 4G. Si vous voulez investir dans une montre connectée performante, c’est le bon moment !

À l’occasion du Black Friday, a Galaxy Watch5 Pro du géant coréen Samsung est à un très bon prix sur Amazon. En plus, vous avez le choix entre la version Bluetooth et la version 4G puisqu’elles profitent toutes les deux de belles promotions. La Galaxy Watch5 Pro 45 mm Bluetooth vous revient à seulement 289 € au lieu de 469,99 €. De son côté, la Galaxy Watch5 Pro 45 mm 4G s’affiche à 329 euros au lieu du prix conseillé de 519 euros.

Profiter de la Galaxy Watch5 Pro 45 mm (Bluetooth) à 289 € au lieu de 469,99 €

Profiter de la Galaxy Watch5 Pro 45 mm (4G) à 329 € au lieu de 519 €

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : l'excellente montre connectée à prix réduit

La Galaxy Watch5 Pro est une montre connectée qui plaira au plus grand nombre grâce notamment à son design classique. Avec son écran rond et son bracelet sobre, elle peut se porter comme n’importe quelle montre classique. Comme nous avons pu le voir dans notre test complet de la Galaxy Watch5 Pro, l’écran de 1,36 pouce utilise la technologie Super AMOLED avec une résolution de 450 x 450 pixels. Il est protégé par du verre saphir et bénéficie d'une certification IP68. Il est donc résistant à la poussière et à l’eau.

La montre connectée dispose de nombreux capteurs de suivi pour des données de santé comme la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, la qualité du sommeil ou encore la température corporelle. On y retrouve également les traditionnels baromètre, boussole et gyroscope. Elle dispose aussi d'un GPS intégré et d'un capteur pour ECG. Enfin, elle offre jusqu’à 80 heures d’autonomie. Dans sa version 4G, vous pourrez passer et recevoir des appels ou bien recevoir des SMS sans avoir votre téléphone à proximité.

