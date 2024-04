Apple Vision Pro : le prix du casque VR est en baisse sur ce site e-commerce

Si l'Apple Vision Pro n'est pas encore officiellement disponible en France, des importateurs le proposent à l'achat depuis plusieurs semaines. Chez Rakuten, le casque VR fait l'objet d'une réduction de plusieurs centaines d'euros.

Deux options existent aujourd'hui pour ceux qui souhaitent se procurer l'Apple Vision Pro : l'acheter chez un importateur ou le louer pendant quelques semaines en ne déboursant qu'une fraction du prix d'achat. Le casque de réalité mixte n'est pas encore officiellement vendu en France.

Il y a même une troisième option qui n'est certainement pas la plus simple et la plus économique à moins qu'une occasion s'y prête : se rendre aux Etats-Unis pour l'acheter. Mais cela n'en vaut pas la peine puisqu'on peut le commander directement, mais officieusement en France sur Rakuten.

Apple Vision Pro : une baisse de prix de plusieurs centaines d'euros sur Rakuten

Quelques jours après la disponibilité de l'Apple Vision Pro aux Etats-unis, il était déjà proposé à la vente sur Rakuten, mais au prix fort. Alors qu'il fallait débourser 4599 € pour l'acheter sur le site en février, on l'y retrouve désormais à partir de 3449 € (neuf et scellé). C'est en effet le prix que propose le vendeur le moins cher, avec un délai de livraison estimé entre une et deux semaines. Certains revendeurs l'expédient même en 3 jours ouvrés.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'acheter l'Apple Vision Pro encore moins cher en ce moment. C'est grâce à une réduction immédiate de 50 € avec le code promo PAQUESTOLE50. Ce code est valable uniquement le 1er avril 2024. Le prix du casque passe ainsi à 3 399 €.

Et comme si cela ne suffisait pas, Rakuten propose aussi une cagnotte de 172 € à 195 € sur votre compte fidélité selon le vendeur choisi. Le casque revient ainsi virtuellement à 3226 € au meilleur prix sur le site e-commerce.

Pour rappel, l'Apple Vision Pro est proposé aux États-Unis au prix conseillé de 3500 dollars dans sa version de base (256 Go de stockage). Le prix monte jusqu'à 3900 € pour la version 1 To.

Une petite mise au point s'impose pour finir. L'Apple Vision Pro n'étant pas encore officiellement disponible en France, quelques restrictions s'appliquent si vous décidez de l'acheter. D'abord, l'interface est uniquement en anglais. Ensuite, certaines fonctionnalités ne sont pas encore accessibles en Europe. Et pour finir, vous ne pourrez pas bénéficier du SAV d'Apple. C'est donc un choix à assumer en connaissance de cause.