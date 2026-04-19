Comment ce petit gadget bon marché a compromis un navire de guerre à plusieurs millions de dollars

Une simple carte postale aura suffi à mettre en danger un navire de guerre à plusieurs centaines de millions de dollars. La position de la frégate néerlandaise de défense aérienne HNLMS Evertsen a en effet été compromise par un simple traqueur Bluetooth.

Les traqueurs Bluetooth, tels que l’AirTag d’Apple, le Galaxy SmartTag 2 ou encore le Xiaomi Tag, sont bien pratiques pour retrouver ses affaires. Et pourtant, ces petits gadgets coûtant quelques dizaines d’euros sont également en mesure d’être utilisés dans un cadre militaire et de mettre en danger une flotte entière. C’est en tout cas l’amer constat qu’a pu faire la marine néerlandaise, qui a vu la position de l’un de ses bâtiments de guerre être révélée… par un simple traqueur Bluetooth.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’« espion » n’a pas eu besoin de recourir à des gadgets dignes de James Bond. En effet, la personne a simplement envoyé une carte postale électronique à bord de la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen, qui intègre le groupe aéronaval du porte-avions français Charles de Gaulle.

L’intéressé a ensuite pu suivre les déplacements du bâtiment de guerre pendant toute une journée. Le navire serait parti d’Héraklion, en Grèce, avant de se diriger vers Chypre. Le traqueur Bluetooth a retransmis l’intégralité des déplacements de la frégate, sans que personne à bord ne s’en rende compte sur le moment.

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Un simple tracker dans une carte postale a suffi

Toutefois, le traqueur Bluetooth a fini par être identifié par les marins néerlandais, qui ont rapidement désactivé le petit gadget électronique. Et, rassurez-vous, il ne s’agissait pas d’une véritable opération d’espionnage. En effet, la lettre a été envoyée par le journaliste néerlandais Just Vervaart, travaillant pour le réseau régional Omroep Gelderland, afin de tester la sécurité du navire de guerre.

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Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce simple test aura eu un impact considérable sur la marine néerlandaise. Cette dernière n’a en effet pas tardé à prendre des mesures radicales, en interdisant notamment l’envoi de toutes lettres électroniques à bord de ses navires de guerre.

Et ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit en mer. En effet, un navire français a également vu sa position être révélée par un simple gadget électronique. Il s’agit ni plus ni moins du porte-avions français Charles de Gaulle. Le mois dernier, l’un des officiers à bord a publié son temps de course et son itinéraire sur Strava, indiquant ainsi la position exacte du bâtiment.

Source : gld