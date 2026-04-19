Comment ce petit gadget bon marché a compromis un navire de guerre à plusieurs millions de dollars

Une simple carte postale aura suffi à mettre en danger un navire de guerre à plusieurs centaines de millions de dollars. La position de la frégate néerlandaise de défense aérienne HNLMS Evertsen a en effet été compromise par un simple traqueur Bluetooth.

navire de guerre
Crédit photo : 123rf

 Les traqueurs Bluetooth, tels que l’AirTag d’Apple, le Galaxy SmartTag 2 ou encore le Xiaomi Tag, sont bien pratiques pour retrouver ses affaires. Et pourtant, ces petits gadgets coûtant quelques dizaines d’euros sont également en mesure d’être utilisés dans un cadre militaire et de mettre en danger une flotte entière. C’est en tout cas l’amer constat qu’a pu faire la marine néerlandaise, qui a vu la position de l’un de ses bâtiments de guerre être révélée… par un simple traqueur Bluetooth.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’« espion » n’a pas eu besoin de recourir à des gadgets dignes de James Bond. En effet, la personne a simplement envoyé une carte postale électronique à bord de la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen, qui intègre le groupe aéronaval du porte-avions français Charles de Gaulle.

L’intéressé a ensuite pu suivre les déplacements du bâtiment de guerre pendant toute une journée. Le navire serait parti d’Héraklion, en Grèce, avant de se diriger vers Chypre. Le traqueur Bluetooth a retransmis l’intégralité des déplacements de la frégate, sans que personne à bord ne s’en rende compte sur le moment.

Lire aussi – AirTag 2 : Apple bétonne encore le dispositif anti-harcèlement de son traqueur d’objets

Un simple tracker dans une carte postale a suffi

Toutefois, le traqueur Bluetooth a fini par être identifié par les marins néerlandais, qui ont rapidement désactivé le petit gadget électronique. Et, rassurez-vous, il ne s’agissait pas d’une véritable opération d’espionnage. En effet, la lettre a été envoyée par le journaliste néerlandais Just Vervaart, travaillant pour le réseau régional Omroep Gelderland, afin de tester la sécurité du navire de guerre.

Lire aussi – L’armée américaine utilise encore des disquettes pour guider ses missiles nucléaires

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce simple test aura eu un impact considérable sur la marine néerlandaise. Cette dernière n’a en effet pas tardé à prendre des mesures radicales, en interdisant notamment l’envoi de toutes lettres électroniques à bord de ses navires de guerre.

Et ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit en mer. En effet, un navire français a également vu sa position être révélée par un simple gadget électronique. Il s’agit ni plus ni moins du porte-avions français Charles de Gaulle. Le mois dernier, l’un des officiers à bord a publié son temps de course et son itinéraire sur Strava, indiquant ainsi la position exacte du bâtiment.

Source : gld


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vivo dégaine un smartphone à moins de 9 mm d’épaisseur avec une batterie qui défie toute concurrence

Les smartphones à batterie géante ne sont plus réservés aux modèles haut de gamme. Vivo s’apprête à dégainer un modèle abordable aux ambitions inédites. Sa fiche technique surprend autant par…

Google Wallet : cette nouveauté risque de vous faire complètement oublier l’application de votre compagnie aérienne

Google Wallet gagne une nouvelle fonctionnalité bien pratique. Grâce à elle, la firme de Mountain View rend son portefeuille numérique plus indispensable que jamais lorsque vous voyagez – au point…

Zendure dévoile les SolarFlow Mix, unne nouvelle génération de batterie pour un stockage résidentiel surpuissant

On ne présente plus Zendure, l’entreprise internationale qui fait figure de pionnier des systèmes de stockage d’énergie domestique. Après le SolarFlow 2400 AC+ testé ici, voici une toute nouvelle famille…

Elden Ring : le film ne sera pas une simple adaptation du jeu, ces photos du tournage font référence à des éléments précis du lore

Voilà quelques jours que le tournage du film Elden Ring a débuté, entraînant une ribambelle de fuites. On y retrouve évidemment des personnages et lieux bien connus du jeu, mais…

Claude Mythos : l’IA la plus dangereuse d’Anthropic utilisée par les mauvaises personnes

Alors qu’Anthropic commence à distribuer son modèle d’IA Claude Mythos à une sélection d’entreprises, Bloomberg dévoile qu’un groupe non autorisé y a eu accès. Ce dernier affirme s’en servir depuis…

IA

Il fabrique de la mémoire RAM dans son abri de jardin et ça fonctionne, la preuve en vidéo

Un youtubeur s’est lancé le pari fou de fabriquer de la RAM chez lui, comme on cultiverait des légumes. Et étonnement, le résultat est là. Le vidéaste explique le processus…

L’ampoule LED connectée Tapo multicolore est à moitié prix, et à 6,85€, il faut absolument en profiter !

Vous souhaitez connecter vos éclairages afin de les commander à distance ? Amazon propose actuellement l’ampoule connectée Tapo à prix cassé. Normalement en vente à 12,90€, elle est affichée à…

Ce trou noir qui dévore son étoile propulse des jets aussi puissants que 10 000 soleils

Les trous noirs stellaires livrent encore leurs secrets. Des astronomes viennent de mesurer pour la première fois la puissance des jets d’un trou noir cannibale, et le résultat est vertigineux….

OneDrive va gagner plusieurs fonctionnalités, presque toutes liées à l’IA

Microsoft annonce les changements à venir dans OneDrive, son système de stockage en ligne. Espérons que vous n’avez rien contre l’IA, parce qu’elle sous-tend une grande majorité des nouveautés dévoilées….

Les entreprises responsables de la crise de la RAM n’utilisent même pas le matériel qu’elles achètent, selon cette étude

C’est un phénomène désormais largement documenté, la crise de la RAM est en grande partie causée par les entreprises du secteur de l’IA, qui achètent massivement des GPU et de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.