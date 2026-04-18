Le patron de ChatGPT veut scanner vos yeux pour vous autoriser à acheter des places de concerts

Tools for Humanity, une entreprise cofondée par Sam Altman, propose une technologie baptisée World ID. Celle-ci permet de vérifier votre identité en scannant directement votre iris, ce qui offre, selon l’entreprise, plusieurs avantages.

Voilà une technologie qui fera probablement hurler les défenseurs de la protection de la vie privée, tout en faisant bondir de joie certains fans de science-fiction. En effet, l’entreprise Tools for Humanity (« Outils pour l’humanité ») améliore son système d’identité numérique World ID. Cette technologie vise à créer un véritable passeport numérique, ou « preuve d’humanité », directement intégré dans votre téléphone. L’entreprise a été cofondée par Sam Altman, également patron d’OpenAI (ChatGPT).

Tools for Humanity vise ici à appuyer un nouvel outil, baptisé Concert Kit. Selon l’entreprise, ce système de vérification d’« humanité » servira à lutter contre les bots de revente de billets. Ce dernier permettrait ainsi aux artistes de réserver une partie de leurs billets aux détenteurs du World ID. Associé au Concert Kit, celui-ci devrait permettre aux utilisateurs vérifiés de bénéficier d’un code leur permettant de réserver leurs places sur des plateformes de vente telles qu’Eventbrite, AXS ou encore Ticketmaster.

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Un passeport numérique basé sur vos yeux

Si contestée soit-elle, la méthode de scan d’iris serait particulièrement fiable. De plus, Tools for Humanity affirme qu’il s’agit là de simplement prouver que vous êtes humain, sans pour autant révéler votre identité précise.

C’est en tout cas ce que laisse entendre Tiago Sada, directeur produit de Tools for Humanity, qui déclare : « C’est en quelque sorte un petit passeport humain pour Internet, qui permet de prouver sur des applications et des sites que vous êtes une personne réelle et unique, sans révéler quoi que ce soit sur vous. »

De plus, le responsable précise que, pour l’instant du moins, cette vérification reste optionnelle pour réserver vos places de concert. « Tout le monde n’est pas obligé de l’adopter immédiatement, et c’est important », précise-t-il. « C’est optionnel. Si vous choisissez d’avoir un World ID, vous bénéficiez d’une expérience améliorée. »

Dans un même registre, on retrouve par exemple Discord, qui est en train de déployer un système de vérification faciale pour déterminer votre âge.

Source : World