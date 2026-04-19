Le GPS bientôt dépassé ? Ce cristal ultra-puissant pourrait tout changer

En Chine, des scientifiques ont mis au point un cristal aux capacités hors norme. Ce dernier, qui a battu le record mondial de conversion de lumière ultraviolette, pourrait sonner le glas des systèmes de GPS traditionnels.

Les systèmes de navigation GPS classiques pourraient bientôt être démodés. En effet, ces derniers utilisent des signaux satellitaires, ce qui peut poser certains problèmes. Si le GPS fonctionne très bien en terrain ouvert, les choses se compliquent lorsqu’on passe sous terre, ou même sous l’eau (sous-marins). Dans ce contexte, plusieurs alternatives sont en cours de développement. On pense par exemple à la technologie MuWNS, qui pourrait devenir le premier GPS à rayons cosmiques au monde. Mais ce n’est qu’un début.

En effet, une équipe de chercheurs de l’Institut technique de physique et de chimie du Xinjiang, en Chine, s’est tournée vers un matériau aux propriétés étonnantes : le thorium 229. Le cristal ainsi obtenu pousse la lumière laser à une longueur d’onde de 145,2 nm. À titre de comparaison, le précédent record, établi dans les années 90, est de 150 nm.

L’utilisation du thorium 229 pourrait ainsi ouvrir la voie au développement d’horloges nucléaires aux propriétés exceptionnelles. En effet, celles-ci seraient 10 à 1 000 fois plus précises que les horloges atomiques « traditionnelles ». Cette précision inégalée permettrait de servir de GPS là où ce dernier ne fonctionne pas.

Un système de guidage extrêmement précis

On pense par exemple au milieu sous-marin. À l’heure actuelle, les sous-marins militaires ne bénéficient pas de système GPS lorsqu’ils sont sous l’eau, ces derniers devant compter sur une centrale inertielle particulièrement complexe. Afin d’obtenir un signal GPS confirmant leur position, les sous-marins doivent remonter à la surface, compromettant ainsi leur discrétion.

Mais l’utilisation des horloges nucléaires au thorium 229 ne se limiterait pas au plancher des vaches. En effet, celles-ci pourraient également être utilisées pour guider des vaisseaux spatiaux, en utilisant notamment les signaux provenant des étoiles, des pulsars et des sources radio.

Par ailleurs, en temps de guerre, les signaux GPS sont susceptibles d’être brouillés par l’ennemi. Mais cette nouvelle technologie pourrait résoudre en grande partie ce problème. Ainsi, les systèmes de guidage des missiles pourraient être immunisés contre le brouillage de leur système de navigation. D’ailleurs, l’armée américaine utilise encore des disquettes pour guider ses missiles nucléaires.

Source : Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry