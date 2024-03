Comment Android 15 va vous faire gagner de la place sur votre smartphone

Avec Android 15, Google va enfin proposer un système d'archivage des applications. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront gagner de la place sur leur espace de stockage, tout en évitant de désinstaller complètement une appli. En voici un aperçu.

Avec des applis de plus en plus volumineuses et des capacités en prise de photos/vidéos tout plus performantes, on peut rapidement venir à bout de l'espace de stockage de son smartphone. Si généralement, remplir les 256 ou 512 Go d'un smartphone haut de gamme relève du défi en soi, on peut rapidement se retrouver à court d'espace sur un appareil doté de 64 ou 128 Go de mémoire interne.

Bien entendu, une solution viable consiste à investir dans une carte microSD, mais cela reste une option onéreuse. Alors, si l'on veut éviter de passer à la caisse, on fait comme de nombreux utilisateurs : on se casse la tête pour supprimer les applications inutilisées afin de libérer de l'espace (mais aussi pou les réinstaller ensuite…).

-60 % sur l'espace de stockage

Fort heureusement, Google compte mettre fin au problème avec Android 15. En effet, la prochaine mouture de l'OS doit embarquer une fonction d'archivage des applications. Rappelons au passage que la firme de Mountain View travaille sur ce système depuis 2022. Comme le précisait le géant du web à l'époque, ce système permettra de libérer plus de 60 % du stockage dévolu à une appli, sans toutefois la supprimer intégralement du smartphone.

C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce système. “Une application archivée restera sur l'appareil et pourra facilement être restaurée à la dernière version compatible, tout en préservant les données de l'utilisateur”, expliquait Lidia Gaymond, chef de produit chez Google.

Pour conserver les données d'une appli, l'OS va générer un fichier APK archivé. On peut résumer cela à une version allégée de l'appli qui contiendrait uniquement le logo et le code permettant à Google Play de restaurer la version d'origine à la demande de l'utilisateur. Rappelons que l'archivage des applications existe actuellement sur le Google Play Store, mais qu'elle n'est pas prise en charge par Android de manière native (chose qui changera avec Android 15 donc).

Voici comment on pourra activer l'archivage des applis

Et alors que les premières versions preview d'Android 15 sont d'ores et déjà disponibles, le spécialiste Michaal Rahman a été en mesure d'activer l'archivage d'appli sur la dernière version d'Android 14 QPR3 Beta 2. Voici comment cela fonctionne :

En effectuant une pression longue sur l'icône d'une appli (en l'occurrence Uber dans le cas de Mishaal Rahman), appuyez sur le bouton Infos sur l'appli

Une fois dans le menu relatif aux infos de l'app, il suffit d'aller dans Stockage pour découvrir l'option Archiver l'application

Dans le cas d'Uber, le résultat est plutôt probant. Alors que l'appli occupe habituellement 387 Mo, elle ne pèse plus que 17,64 Mo une fois archivée. Soit une réduction de 95,4 % environ. Notez que l'on pourra également laisser Android 15 archiver automatiquement les applis laissées à l'abandon via le bouton Suspendre l'activité si inutilisée.

Source : Android Authority