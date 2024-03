Fibre optique : vérifiez si vous êtes éligible, l’Arcep a mis à jour la carte des déploiements

L'Arcep a mis à jour la carte des déploiements de la fibre optique sur le territoire. Elle intègre désormais les données sur la présence de la fibre dans toutes les villes de France jusqu'à fin 2023.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, ou Arcep, ça vous parle forcément. Si l'institution est en mesure d'infliger des amendes record aux opérateurs qui ne respectent pas leurs engagements, elle est surtout connu du grand public pour les informations qu'elle fournit sous forme de cartes interactives. Vous pouvez vérifier la couverture 4G et 5G en France par exemple, de même que le déploiement de la fibre sur le territoire. Cette dernière catégorie a justement été mise à jour.

“La carte des déploiements fibre (FttH) vous permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. En un clic sur une commune, vous pouvez accéder aux informations détaillées de couverture pour la commune visée“, explique l'Arcep. Pour rappel, la fibre FttH signifie Fiber to the Home, ou fibre optique jusqu'au domicile dans la langue de Molière. Il s'agit d'un raccordement direct entre l'armoire fibre et le domicile de l'utilisateur, par opposition à la fibre FttB, qui elle arrive au pied de l'immeuble avant qu'un autre raccord ne prenne le relais jusqu'à chez vous.

L'Arcep met à jour la carte des déploiements de la fibre optique

Pour voir où en est le raccordement de votre logement en fibre optique, c'est très simple. Rendez-vous d'abord sur la carte puis tapez votre adresse postale dans la barre de recherche en haut à gauche de la page. L'outil affiche alors un repère qui situe le domicile ainsi que des points de couleur. Leur signification est indiquée dans un encadré en bas à droite.

Vous pouvez aussi cliquer sur le point qui correspond à votre adresse pour afficher des détails utiles tel que le numéro du point de mutualisation, qui vous sera demandé par l'opérateur lors du raccordement à la fibre. La prochaine mise à jour de la carte aura lieu le 6 juin 2024. Elle intégrera les données du 1er trimestre de l'année.