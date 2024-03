Android 15 vous permettra d’envoyer des SMS de partout, même sans réseau mobile

Android 15 pourrait bientôt marquer un tournant majeur dans l'univers de la communication mobile. Google, en collaboration avec T-Mobile, est sur le point de lancer une fonctionnalité inédite permettant l'envoi de SMS via satellite. Cette innovation vise à éliminer les obstacles de connectivité dans les zones reculées, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour les utilisateurs.

La première transmission d'un SMS par satellite, fruit d'une collaboration entre SpaceX et T-Mobile, a marqué une percée significative dans le domaine des communications. Ce progrès, rendu possible sans modifications du smartphone, pose les bases d'une connexion mondiale ininterrompue, cruciale pour les régions isolées. Cette avancée illustre le potentiel de la technologie Direct-to-Device (D2D) en simplifiant la connectivité satellitaire, et promet une révolution dans les télécommunications, en particulier pour les services d'urgence et la connectivité dans les zones difficiles d'accès.

Starlink a établi un nouveau record en connectant un smartphone à ses satellites, réalisant une vitesse de téléchargement de 17Mb/s. Cette prouesse, obtenue sur un appareil Samsung standard, démontre la viabilité de l'accès internet satellitaire sans équipements spéciaux. Cette innovation ouvre des perspectives pour une connexion fiable dans les coins les plus reculés du globe, contribuant ainsi à l'objectif d'Elon Musk d'un accès internet universel. Elle pourrait révolutionner des domaines clés tels que l'éducation, la santé et la réponse aux urgences, en rendant les services essentiels accessibles partout.

Android 15 va vous permettre d’envoyer des messages par satellite

Google envisagerait d'équiper Android 15 d'une fonction de messagerie satellite, offrant une solution aux problèmes de couverture réseau dans les zones isolées. Celle-ci a été aperçue par Android Authority lors de l'exploration du code de la dernière version Android 14 QPR3 Beta 2. Cette avancée technologique exploitera les satellites en orbite basse pour permettre aux smartphones de rester connectés sans dépendre des tours cellulaires traditionnelles. Ce développement est essentiel pour ceux qui se trouvent dans des régions où le signal cellulaire fait défaut, rendant possible l'envoi de messages et l'accès aux services d'urgence.

Le projet prend forme grâce à une collaboration entre T-Mobile et SpaceX, qui prévoit de déployer des satellites Starlink capables de communiquer directement avec les téléphones existants, sans nécessiter de modifications matérielles ou de logiciels spécifiques. Bien que Google n'ait pas encore annoncé officiellement cette fonctionnalité, les indices suggèrent que T-Mobile sera le fournisseur de services de messagerie satellite, avec l’entreprise spatiale comme support de connectivité en arrière-plan. Cette évolution pourrait bien normaliser la communication satellite sur les smartphones Android et placer l’entreprise comme un pionnier dans l'amélioration de la connectivité mobile globale.