Android 14 : accéder aux notifications via l’icône d’une appli, c’est terminé

Avec la version finale d'Android 14, Google a supprimé une fonctionnalité appréciée des utilisateurs d'Android 13 : la possibilité d'accéder aux notifications via une pression longue sur l'icône d'une appli.

Comme vous le savez, Google a déployé la version finale d'Android 14 en octobre 2023, aux côtés des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Avec cette nouvelle mouture de son OS phare, la firme de Mountain View a intégré de nombreuses nouveautés, à commencer par les appels d'urgence par satellite ou encore le support natif des passkeys ou du codec vidéo AV1 par exemple.

Or, comme le rapportent nos confrères du site 9to5Google, le géant américain a également supprimé une fonctionnalité pourtant appréciée des utilisateurs sur Android 13. En effet, sur la version définitive d'Android 14, il n'est visiblement plus possible d'effectuer une pression longue sur l'icône d'une appli pour consulter ses notifications.

Pour rappel, on pouvait sur Android 13 voir ses différentes notifications YouTube, Messenger ou autre en maintenant son doigt enfoncé sur l'icône de l'appli depuis la grille ou la page d'accueil. En procédant de la sorte, on pouvait soit effacer les notifications via un simple swip, ou bien accéder à la vidéo/message/contenu en cliquant dessus.

Accéder aux notifications via l'icône d'une appli, c'est terminé

Ce système est particulièrement utile, notamment lorsque le panneau des notifications est rempli à ras bord. Sous Android 14, un appui long sur l'icône d'une appli affiche uniquement les raccourcis vers certaines fonctionnalités, l'onglet Information et enfin la commande pour suspendre son fonctionnement.

Cette modification a été évoquée pour la 1re fois lors du programme de bêta d'Android 14 durant l'été 2023. En août, Google avait déclaré qu'il ne reviendrait pas sur la suppression des notifications dans les informations accessibles via un appui long sur une appli. Au grand dam des utilisateurs, qui sont nombreux à réclamer le retour de cette fonctionnalité sur les forums Reddit et du constructeur.

Et vous, que pensez-vous de la disparition de cette fonctionnalité ? Dites-le-nous dans les commentaires. Pour rappel, Android 14 permettra bientôt de créer un second profil secret où ranger ses applications et ses données les plus sensibles. Cette fonctionnalité, baptisée Espace Privé, a été introduite sur la 1re bêta d'Android 14 QPR2.

Source : 9To5Google