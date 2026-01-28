ChromeOS est mort, on sait à quoi va ressembler son successeur Aluminium OS et c’est très prometteur

Cela fait quelque temps maintenant que l'on sait que Google cherche à se débarrasser de son encombrant ChromeOS. Aujourd'hui, grâce à une récente fuite, nous savons ce que la firme prévoit pour l'avenir de ses PC Android : un nouveau système d'exploitation, beaucoup plus pensé pour l'expérience PC — et, bien sûr, pour l'intégration native de Gemini.

ChromeOS a toujours été une plateforme compliquée à maintenir pour Google, déjà bien occupé avec Android. Sur le papier, adapter son système d'exploitation pour smartphones et tablettes à une expérience PC semblait être une bonne idée, mais c'était sans compter le fait qu'avec son noyau Linux, ChromeOS est un système à part entière. Courant 2025, la firme de Mountain View prend donc une grande décision : fusionner Android et ChromeOS.

Pendant longtemps, nous avons attendu la suite de son histoire. Pour l'heure, rien n'est encore officiel, mais quelques indiscrétions nous ont permis d'y voir plus clair. Nous savons notamment que cette fusion donnera naissance à Aluminium OS, un tout nouveau système d'exploitation fortement inspiré d'Android. Les Chromebooks, eux, continueront d'être commercialisés, mais ChromeOS, de son côté, est voué à disparaître.

Voici à quoi va ressembler le prochain OS des Chromebook

Aujourd'hui, nous avons un franc aperçu de ce que donnera Aluminium OS. Dans un récent rapport de bug, Google a en effet laissé fuiter quelques captures d'écran repérées par nos confrères de 9to5Google. On y aperçoit notamment une barre d'état flambant neuve en haut de l'écran, affichant l'heure, le niveau de batterie, le réseau WiFi et, comme on pouvait s'y attendre, un bouton permettant d'invoquer Gemini en un clic. Mieux vaut s'attendre à ce que l'IA de Google soit centrale dans la nouvelle expérience.

Autre nouveauté franchement bienvenue : Chrome permet enfin d'accéder à ses extensions depuis un bouton que l'on retrouve sur les autres versions PC du navigateur. Aluminium OS revoit également le fonctionnement du multitâches, avec un ancrage de fenêtre similaire à ce que l'on retrouve sur Windows. Enfin, on notera quelques petits changements graphiques, notamment le curseur de la souris désormais beaucoup plus design et moderne. Ce nouvel OS devrait être disponible d'ici fin 2026.

Source : 9to5Google