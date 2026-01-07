Chrome sur Android s’inspire de la version bureau pour devenir encore plus pratique, mais il y a un mais

L’application Chrome sur Android va se doter d’une nouvelle option ultra pratique, qu’elle emprunte tout simplement à la version web du navigateur. Mais tous les appareils ne pourront pas en bénéficier.

Chrome est le célèbre navigateur de Google. Si vous l’utilisez à la fois sur votre smartphone et sur votre ordinateur, vous vous êtes sûrement rendu compte que la version mobile ne ressemble pas comme deux gouttes d’eau à celle pour le web. Ces distinctions au sein de l’interface s’expliquent parfois par des raisons évidentes, comme le format de l’écran.

Bonne nouvelle toutefois, Chrome sur Android va bientôt intégrer l’une des fonctions super pratiques de la version web. Mais malheureusement, tous les appareils ne pourront pas en profiter. Un indice sur cette fameuse option ? Celle-ci concerne les favoris.

Chrome sur Android va faciliter l’accès aux favoris, mais pas pour tout le monde

Pour retrouver plus facilement nos sites préférés ou ceux que nous consultons le plus, il existe un moyen super pratique : les favoris. Cette option est cependant bien plus facile d’accès sur la version web de Chrome : il suffit d’ouvrir l’application et là, directement sur la page d’accueil, juste sous la barre de recherche – aussi appelée omnibox –, se loge la barre de favoris.

Avec l’application mobile, davantage d’étapes sont nécessaires : il faut ouvrir Chrome sur Android, appuyer sur le menu à trois points en haut à droite, sélectionner l’onglet Favoris avant de choisir entre Favoris d’appareils mobiles ou Barre de favoris. La première section vous permet d’accéder aux pages marquées directement depuis votre smartphone ou tablette – en appuyant sur le menu à trois points, puis sur l’icône en forme d’étoile –, la seconde est censée être la copie conforme de celle de votre navigateur Chrome sur ordinateur.

Mais ce temps sera bientôt révolu, selon nos confrères de PhoneArena : Chrome sur Android va lui aussi avoir sa barre de favoris, pour rendre vos favoris plus rapides d’accès. Comme sur la version web, elle s’affichera sous la barre d’adresse du navigateur. Toutefois, cette nouvelle option ne sera pas déployée sur tous les appareils : seuls les tablettes et les smartphones pliants devraient en bénéficier.