Chrome sur Android et iOS a droit à un tout nouveau bouton, on vous laisse deviner à quoi il sert

Google vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité dans la version Android de son navigateur Chrome. Ou plutôt, d'un nouveau bouton qui permettra d'accéder à l'une de ses fonctionnalités phares du moment. Une décision pour le moins prévisible au vu de la stratégie actuelle du géant de la tech.

En mars dernier, Google annonçait en grandes pompes l'arrivée d'un Mode IA à son moteur de recherche. Ce dernier s'inspire très fortement du fonctionnement des IA génératives en permettant à l'utilisateur de poser une question et, plutôt que de tomber sur une liste de site web, d'obtenir instantanément une réponse détaillée. Le Mode IA est bien entendu une réponse directe à ChatGPT Search et Perplexity et pour rester dans la course, Google compte bien l'implémenter partout.

La stratégie de la firme est simple : placer des raccourcis partout où cela est possible. Il y a quelques jours, nous apprenions ainsi qu'un nouveau bouton sera directement accessible sur la page de nouvel onglet de Chrome sur PC. Bien sûr, Google ne compte pas laisser les utilisateurs Android de côté. Nous savons également depuis quelque temps que celle-ci travaille sur un raccourci similaire sur la page d'accueil de Chrome sur smartphone. Raccourci désormais disponible pour le grand public.

Le Mode IA débarque sur la page d'accueil de Chrome sur smartphone

Google a en effet annoncé le déploiement officiel de son nouveau raccourci Mode IA sur Chrome pour smartphone. Celui-ci vient se nicher directement sous la barre de recherche classique et à gauche du mode incognito. En cliquant dessus, le navigateur ouvre un nouvel onglet qui offrira la possibilité d'effectuer diverses actions.

L'utilisateur pourra bien sûr poser directement une question, mais grâce aux multiples agents IA intégrés, pourra également réserver un ticket, un billet d'avion, une chambre dans un hôtel, ou encore planifier un rendez-vous. Ces dernières fonctionnalités sont toutefois réservées aux membres payant un abonnement à Google AI Pro et Ultra.

Pour l'heure, ce nouveau raccourci est uniquement disponible aux États-Unis, mais Google promet un déploiement prochain dans le plus de 160 pays.