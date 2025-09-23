Chrome sur Android lit les articles à voix haute, voici comment utiliser cette fonction super pratique

Google continue d’ajouter de l’intelligence artificielle à son navigateur. Une nouvelle fonction audio permet désormais d’écouter les pages web comme un mini podcast, voici comment l’essayer.

Les mises à jour de Chrome intègrent de plus en plus d’intelligence artificielle, à commencer par l’arrivée de Gemini dans la version mobile et bureau du navigateur. Google suit ainsi le mouvement déjà engagé par Microsoft avec Edge et Copilot. En plus de cet assistant, le navigateur commence aussi à proposer des fonctions pensées pour simplifier la lecture des contenus, notamment en les transformant en audio.

Nous avons repéré une nouvelle fonction baptisée Audio Overview dans la dernière version stable de Chrome pour Android. Elle permet de résumer vocalement le contenu d’une page web grâce à une intelligence artificielle intégrée. Le résultat prend la forme d’un dialogue entre deux voix de synthèse, comme un podcast. Ce système reprend un principe déjà aperçu dans NotebookLM, une autre application IA développée par Google.

Chrome lit désormais les pages web à haute voix comme un podcast intelligent

La nouvelle option de lecture audio avec voix IA est en cours de déploiement sur l’application Chrome pour Android. Si elle est déjà disponible sur votre téléphone, voici comment l’activer :

Ouvrir une page web dans Chrome sur Android

Attendre que la page se charge complètement

Appuyer sur les trois points en haut à droite de l’écran

Sélectionner Écouter cette page

Lors de nos essais, nous avons remarqué qu’il fallait parfois attendre quelques secondes après le chargement de la page pour que l’option apparaisse dans le menu. Si elle n’est pas visible immédiatement, il suffit de patienter un peu. Le résumé se lance alors automatiquement avec des voix en français claires et naturelles. Cela rend la lecture plus agréable, notamment pour les textes longs. Cette solution peut s’avérer utile en déplacement, ou pour suivre un article sans le lire à l’écran.

Ce nouveau mode de lecture confirme l’ambition de Google d’enrichir Chrome avec des fonctions pratiques et alimentées par l’IA. Après Gemini, c’est une autre étape vers un navigateur plus polyvalent. Pour l’instant, la fonction n’est pas visible chez tous les utilisateurs, mais sa présence dans la version stable indique un déploiement progressif. Elle pourrait bientôt devenir un outil courant pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire.