OpenAI abandonne son navigateur Atlas, encore un échec cuisant pour le créateur de ChatGPT

Décidément, OpenAI a bien du mal à recréer l'engouement pour un autre produit que ChatGPT. Ce jeudi 9 juillet, la firme a annoncé la fermeture très prochaine de son navigateur Atlas, qui était censé concurrencer Google Chrome et Microsoft Edge.

tuto chatgpt atlas

Vous vous souvenez de Sora ? Il est bien possible que non, l‘application de génération de vidéo par IA n'ayant pas vraiment fait long feu. C'est visiblement une fâcheuse habitude chez OpenAI, qui en était à l'origine. En effet, ce jeudi 9 juillet, la firme a annoncé qu'une autre de ses applications est sur le point de passer l'arme à gauche. Dans exactement un mois, ChatGPT Atlas ne sera plus des nôtres. Une perte qui ne touchera vraisemblablement pas grand monde, puisqu'OpenAI explique que le navigateur web n'a pas su attirer assez d'utilisateurs.

L'aventure aura duré moins d'un an. C'est à l'automne 2025 qu'Atlas voit le jour, avec une certaine ambition : révolutionner le marché des navigateurs web en venant directement concurrencer Google Chrome, voire, qui sait, le détrôner. OpenAI n'a jamais vraiment su faire dans la demi-mesure. Pour ce faire, Atlas proposait un certain nombre de fonctionnalités IA basées sur ChatGPT, comme la possibilité de résumer une page ou de générer une image à partir d'un simple bouton.

Sur le même sujet — ChatGPT ATLAS : le potentiel des navigateurs dopés à l’IA est dingue, mais leurs failles de sécurité font froid dans le dos

ChatGPT Atlas va bientôt mourir et il manquera à personne

C'est bien là tout le problème. Le navigateur ne propose absolument aucune fonctionnalité que l'on ne trouve pas déjà dans Chrome, avec Gemini, ou même dans Edge avec Copilot. OpenAI a cru pouvoir tenir tête à deux mastodontes du secteur, qui n'ont pas tardé à faire exactement la même chose que lui, à ceci près qu'il profite déjà d'une base de plusieurs millions d'utilisateurs.

Difficile d'être surpris par cet échec retentissant. C'est donc avec la queue entre les jambes qu'OpenAI annonce une nouvelle intégration de ChatGPT dans les navigateurs les plus populaires sous la forme d'une extension, qui proposera de faire… exactement ce que permettent déjà de faire les IA respectives de ces navigateurs. On ne change pas une équipe qui gagne.


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