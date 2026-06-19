Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator : un nouvel agent IA révolutionne votre manière de travailler

Un agent IA basé sur Firefly intègre désormais plusieurs applications Adobe. Il se charge des tâches pénibles pour un sérieux gain de temps. Voici quels logiciels de la suite sont concernés et ce que l'agent permet de faire.

Quiconque a déjà du monter une vidéo, créer une affiche ou retoucher une photo sait à quel point les étapes préalables à la création sont fastidieuses. Organiser les rush, les calques, redimensionner parfois des dizaines de fichiers… Autant de tâches obligatoires et chronophages dont on se passerait bien. Adobe l'a compris et propose depuis quelques années de laisser l'intelligence artificielle se charger de ça. Elle prend la forme d'outils IA Firefly, indépendants des logiciels de la suite.

Indéniablement pratique, mais il était possible de fluidifier encore plus le procédé. Comment ? En intégrant ces agents IA au sein même des logiciels sur lesquels ils peuvent agir. Voilà la nouveauté lancée par l'entreprise, pour l'instant sous la forme d'une bêta publique. Dans un premier temps, elle est disponible dans Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign et Frame.io. Voyons à quoi cela sert concrètement.

Adobe intègre un agent IA directement dans ses applications et ça change tout

Chaque agent IA a été taillé pour correspondre au logiciel dans lequel il se trouve. Dans Premiere par exemple, vous pouvez lui demander d’organiser vos rushs en créant des dossiers spécifiques, renommer plusieurs clips en une seule fois, mettre en évidence les questions posées lors d'une interview, et même procéder à un premier montage en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir.

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Même principe dans Photoshop : organisation des calques, redimensionnement global d'une série d'images, suppression de l'arrière-plan sur tout un ensemble de clichés… Du côté d'InDesign, on retiendra notamment la possibilité de faire traduire à la volée un prospectus ou une affiche en plusieurs langues. Les possibilités sont nombreuses et le tout s'effectue en langage naturel. Adobe précise qu'un agent IA est également en cours de test sur After Effets, mais cette-fois en bêta fermée. Elle devrait s'ouvrir au public à terme, même si aucune date n'a été donnée.