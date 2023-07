ChatGPT se dote d’une mémoire, l’IA va se souvenir de vos préférences et des détails vous concernant

OpenAI vient d’annoncer une nouveauté qui devrait ravir les utilisateurs intensifs de ChatGPT : les instructions personnalisées (customized instructions).

Depuis son officialisation en novembre 2022, ChatGPT est devenu un outil de productivité comme les autres. Tout un écosystème s’est développé autour du chatbot, et on trouve désormais des cours permettant de façonner les prompts les plus efficaces possibles aux quatre coins du Net. Il y a pourtant un domaine dans lequel l’IA d’OpenAI ne s’illustre pas du tout : celui de la mémoire. Son IA conversationnelle ne se souvient pas de son interlocuteur ni du contexte.

Même si vous lui posez des questions toujours en rapport avec le même domaine d’activité, et que vous demandez à ChatGPT de rédiger des réponses toujours dans le même style, le fait est que vous devez systématiquement préciser le contexte et les modalités de votre prompt. Ça, c’était avant, car OpenAI a bien réalisé que le fait de devoir toujours se révèle fastidieux, à la longue. C’est pour ça que les ingénieurs de la compagnie proposent une nouvelle fonctionnalité appelée « Custom instructions ».

ChatGPT va être plus facile et rapide à utiliser, car il se souviendra de vos informations

Sur son site, OpenAI déclare : « les instructions personnalisées vous donnent plus de contrôle sur la façon dont ChatGPT répond. Définissez vos préférences et ChatGPT les gardera à l’esprit pour toutes les conversations à venir […] Vous n’aurez pas à répéter vos préférences ou vos informations dans chaque conversation ».

La compagnie prend l’exemple d’un enseignant qui élabore un plan de cours pour une classe de CE2 et qui n’aura plus besoin de répéter ce point à chaque prompt, ou encore celui d’un développeur qui n’est intéressé que par des réponses en JavaScript, par exemple. Si utile que soit cette fonctionnalité, certains internautes soulèvent le danger qu’elle présente en termes de confidentialité des données. En effet, le risque est grand que l’IA « collecte » tous les détails les plus intimes de notre vie. Que se passera-t-il si, comme en mars 2023, OpenAI est victime d’une fuite ? Les instructions personnalisées sont disponibles en bêta aux abonnés à la formule ChatGPT Plus. Elles ne sont pas encore disponibles en Europe.