Black Friday : ce PC portable ultra-léger avec 29h d’autonomie et IA intégrée passe à 439 euros (au lieu de 699 euros) chez la Fnac

Un PC portable dopé à l'IA avec triple remise, 40 euros de bons d'achat et une sacoche à moitié prix : c'est l'offre Black Friday de la Fnac à ne pas rater.

Le Black Friday chez la Fnac démarre très fort avec une offre spectaculaire sur les PC portables Copilot+. Jusqu'au lundi 1er décembre, vous pouvez bénéficier de 50 € de remise immédiate avec le code CP50 sur les surfaces et PC Copilot.

Et cerise sur le gâteau : ce code se cumule avec toutes les autres promotions en cours ! De quoi transformer un simple bon plan en véritable aubaine.

L'Asus Vivobook 14 Copilot+ : un PC nouvelle génération à prix cassé

Prenons l'exemple du pack PC portable Asus Vivobook 14 14S1407QA-BRUN078W avec son écran de 14 pouces et son processeur Snapdragon X. Normalement vendu 699,99 euros, voici comment il devient une véritable affaire :

Une 1ʳᵉ remise immédiate pour le Black Friday de -24% , il passe de 699,99€ à 529,99€

pour le Black Friday de , il passe de 699,99€ à 529,99€ Une 2ᵉ remise de 50€ avec le code CP50 , il se retrouve à 479,99€

, il se retrouve à 479,99€ Avec le code BLACKFD10 , vous recevez 10€ offerts tous les 100€ d'achat, donc là vous recevez 40€ de bons d'achat sur votre compte Fnac (à dépenser dans les 30 jours)

, vous recevez 10€ offerts tous les 100€ d'achat, donc là vous recevez sur votre compte Fnac (à dépenser dans les 30 jours) Et -50% sur une sacoche Accsup si elle est acheté avec le pack

Une fois toutes les offres appliquées, le PC portable Asus Vivobook 14 se retrouve ainsi disponible à partir de 439,99€ avec en prime une sacoche à moitié prix !

Et si l'offre est aussi intéressante, c'est également parce que ce PC est une très belle machine. Son processeur Snapdragon X avec intelligence artificielle intégrée (45 TOPS) vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités Copilot+ de Windows 11 : traduction en direct des vidéos, assistance personnalisée, organisation automatique de vos fichiers, et réduction intelligente du bruit lors de vos visioconférences. Avec ses 16 Go de RAM ultra-rapide et son autonomie record de vingt-neuf heures, ce PC ultra-léger de 1,49 kilo devient votre compagnon idéal au quotidien.

Vous n'êtes pas convaincu par ce PC ou vous avez besoin de comparer les offres ? Rendez-vous chez la Fnac et découvrez toutes les offres valables avec le code CP50 dès maintenant. Rappelons que tout prend fin lundi soir et les stocks ne sont pas garantis, alors dépêchez-vous !

