Inutile d’attendre le Black Friday : ces 5 PC portables en promo à la Fnac vont s’arracher !

Envie d’un ordinateur performant sans exploser votre budget ? La Fnac et Darty proposent en ce moment plusieurs PC portables premium à prix réduits. Découvrez notre sélection des meilleures offres à saisir avant qu’il ne soit trop tard !

Les bons plans PC qu’il ne faut pas manquer chez la Fnac et Darty

Profiter du Asus Zenbook A14 à 799,99€

Le Asus Zenbook A14 est une vraie prouesse : avec moins d’un kilogramme, il se glisse partout sans effort, et pourtant il embarque une batterie généreuse capable de vous accompagner toute la journée. Son écran OLED de 14 pouces délivre des couleurs vives et contrastées, idéal pour regarder vos séries préférées ou travailler sur des visuels détaillés. Vous apprécierez aussi la connectique bien pensée : deux ports USB-C compatibles vidéo et charge, plus un port USB-A, de quoi simplifier votre quotidien numérique.

Profiter du Acer Aspire Go 15 à 549,99€

Avec le Acer Aspire Go 15, vous misez sur le bon compromis : un grand écran de 15,3 pouces pour travailler ou naviguer confortablement, associé à une configuration fluide et réactive. Son processeur moderne, ses 8 Go de mémoire et son stockage SSD assurent une expérience agréable pour la bureautique et le web. Vous aimez brancher vos périphériques ? Il propose plusieurs ports USB et une sortie HDMI, parfait pour relier un écran externe. Seul petit bémol, l’autonomie reste moyenne, mais largement suffisante pour une journée de travail classique.

Profiter du Lenovo Yoga 7 à 899,99€

Le Lenovo Yoga 7 se distingue par sa polyvalence : on le plie, on le retourne, on l’utilise comme tablette ou en mode “tente” pour regarder une série confortablement. C’est le compagnon idéal si vous aimez la créativité, la prise de notes ou les présentations. Son écran tactile offre une belle qualité d’image et ses composants solides garantissent une réactivité exemplaire, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Profiter du HP 17 à 579,99€

Le HP 17 mise sur le grand format. Avec son écran de 17,3 pouces en Full HD, vous profitez d’un confort visuel appréciable pour jongler entre plusieurs fenêtres, retoucher des documents ou regarder des films. Son clavier avec pavé numérique facilite la saisie, et sa connectique complète permet de brancher facilement vos accessoires. Plus massif qu’un ultraportable, il est surtout pensé pour une utilisation à domicile ou au bureau, où il s’impose comme un excellent poste de travail.

Profiter du Lenovo IdeaPad Slim 3 à 479,99€

Enfin, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est la bonne surprise de cette sélection : simple, efficace et bien équilibré. Il séduit par sa légèreté, son écran Full HD anti-reflet et ses performances fiables pour un usage quotidien. Parfait pour la bureautique, les cours en ligne ou le streaming, il offre un vrai confort sans artifice, idéal si vous cherchez un PC fiable à petit prix.

Que vous cherchiez un ultrabook léger, un grand écran pour le confort ou un portable fiable pour le quotidien, cette sélection répondra à vos besoins. Dépêchez-vous avant la fin des promos !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.