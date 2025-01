Elon Musk l’assure : la Tesla pas chère arrive en 2025, cette fois c’est la bonne !

Elon Musk l’affirme encore : Tesla lancera un modèle électrique plus abordable d’ici la mi-2025. Une annonce déjà entendue par le passé, mais cette fois, la marque assure que la production est bien sur les rails. Avec des ventes en baisse, cette nouvelle voiture pourrait relancer l’intérêt pour ce constructeur, mais reste à savoir si la promesse sera tenue.

Depuis plusieurs années, Tesla évoque un modèle plus accessible, sans jamais donner de détails concrets. Annoncée pour la première fois en 2020, cette voiture censée coûter dans les 25 000 euros a été éclipsée par d’autres projets comme le Cybercab, un taxi autonome prévu pour 2026. Pourtant, lors de la présentation de ses résultats financiers de 2024, Elon Musk a de nouveau confirmé son arrivée au premier semestre 2025. La marque mise sur ce modèle pour toucher un plus large public et redynamiser ses ventes, qui ont reculé pour la première fois en 2024.

D’après Tesla, ce futur modèle sera produit sur les mêmes lignes d’assemblage que les véhicules actuels et intégrera certaines technologies du Cybertruck et du Cybercab. Il pourrait bénéficier d’une architecture 800V, d’une direction steer-by-wire et d’éléments de conception optimisés pour réduire les coûts. Cependant, il est peu probable que toutes ces innovations soient présentes sur un modèle censé être plus économique. L’objectif est d’optimiser la production pour limiter les coûts, tout en maintenant des performances acceptables.

Tesla veut accélérer la production d’un modèle électrique à bas coût

Malgré cette annonce, aucun prototype officiel n’a encore été dévoilé, et le prix exact reste flou. Initialement prévu aux alentours des 25 000 euros, ce tarif semble de moins en moins réaliste. Certaines sources évoquent désormais un prix plus proche de 35 000 euros, hors aides gouvernementales. Ce point est d’autant plus incertain avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui pourrait remettre en question les subventions pour les véhicules électriques aux États-Unis. Si Tesla ne parvient pas à contenir les coûts, son modèle abordable risque de ne pas être aussi accessible que prévu.

Tesla a tout intérêt à sortir ce modèle rapidement. Ses ventes ont ralenti en 2024, face à une concurrence accrue des constructeurs chinois comme BYD, qui proposent déjà des modèles plus abordables. Volkswagen et d’autres marques européennes travaillent aussi sur des véhicules électriques d’entrée de gamme pour séduire un public plus large. Si la marque ne parvient pas à respecter son calendrier, elle risque de perdre du terrain face à ces nouveaux acteurs du marché. D’autant plus que le constructeur a déjà repoussé plusieurs fois ses projets de modèle à bas coût, laissant planer un doute sur la réelle faisabilité d’un tel véhicule.