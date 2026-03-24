iOS 26.4 est disponible, voici les nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

Apple déploie la mise à jour vers iOS 26.4. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité à l'iPhone.

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Crédit : Phonandroid

En bêta depuis mi-février, iOS 26.4 est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Apple déploie la version stable de cette mise à jour, qui n'est pas si mineure qu'on pourrait le penser. Elle inclut huit nouveaux emojis, dont une orque, un trombone, un glissement de terrain, une danseuse de ballet et un visage déformé.

Apple Music est le service qui bénéficie le plus d'iOS 26.4. L'app se dote d'une fonction Concerts, qui aide l'utilisateur à découvrir des concerts d'artistes à proximité, comme le fait déjà Spotify. Elle dispose aussi d'un nouveau widget Musique d'ambiance pour lancer rapidement des sons de type bruit blanc ou bruit de la forêt pour favoriser le sommeil, la détente ou le travail. Les pages d'albums et de listes de lecture ont droit à des fonds d'écran en grande taille plus immersifs, qui correspondent à la couleur de la pochette.

iOS 26.4 est une mise à jour assez généreuse

L'option Playlist Playground d'Apple Music est aussi lancée en bêta, mais n'est pour l'instant pas accessible en France. Il s'agit d'un outil de génération de playlist par IA à partir d'une invite textuelle. Les morceaux sélectionnés sont censés correspondre aux instructions de l'utilisateur. Enfin, la fonction de reconnaissance musicale de l'iPhone fonctionne hors ligne. Il identifie les titres sans connexion internet et affiche les résultats dès que l'appareil est de nouveau connecté.

Le design Liquid Glass a été critiqué pour son manque d'accessibilité. Apple corrige le tir peu à peu. Avec iOS 26.4, l'option “Réduire les animations” devient plus efficace et efface encore plus les effets de l'interface. Le paramètre “Réduire les effets d'éclat” minimise quant à lui la puissance des flashs lumineux lorsqu'on appuie sur certains éléments de l'UI. Notons aussi l'intégration d'un raccourci vers les paramètres des sous-titres pendant la lecture d'un contenu multimédia.

Apple communique aussi une précision accrue du clavier lors de la frappe rapide, de nouveaux outils avancés de création et de retouche d'images dans Freeform, ou encore la possibilité de marquer des rappels comme urgents à partir de la barre d'outils rapide ou avec un appui long, et de les filtrer dans les listes intelligentes.


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