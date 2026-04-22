Si vous prêtez votre smartphone, ne craignez plus pour vos secrets : cette option cachée empêche les curieux de fouiller

Les smartphones sont devenus les gardiens de nos « petits » secrets. Rien d’étonnant alors à ce que l’on rechigne à les prêter, ne serait-ce que cinq minutes, si on ne peut garder un œil dessus. Bonne nouvelle : cette fonction Android cachée vous permet d’empêcher les curieux et fausses manipulations de trahir vos secrets. On vous explique comment en profiter.

Imaginez : votre neveu de dix ans vous demande de jouer à un jeu ou de regarder un épisode de son dessin animé préféré sur votre téléphone. Autre contexte : votre smartphone sert de GPS fixe lors d’un covoiturage avec des collègues, des amis ou même des inconnus. Le dénominateur commun à ces situations ? Vous vous retrouvez à prêter votre smartphone.

Or cet appareil renferme, pour beaucoup d’entre nous, notre jardin secret. Fatalement, nous sommes moins enclins à le quitter des yeux, de peur que nos données confidentielles puissent être consultées. Après tout, une fausse manipulation est si vite arrivée, tout comme la curiosité mal placée.

Par chance, il existe sur Android une fonctionnalité de sécurité facile à activer qui devrait vous permettre de prêter votre smartphone en toute tranquillité et vous éviter ainsi bien des sueurs froides dès que la personne s’éloigne et que vous ne pouvez plus garder un œil (méfiant) sur ce qu’elle fait avec votre précieux.

Voici la solution pour vous permettre de prêter sereinement votre smartphone

Conversations privées, informations sensibles… nos smartphones renferment bien des secrets. Google en a conscience et c’est notamment pour cela qu’il développerait (enfin !) un système de verrouillage des applications natif pour Android 17. Il pourrait même intégrer des notifications capables de préserver votre vie privée.

En attendant, Android propose déjà une solution plus spécifique. Cette fameuse fonctionnalité, c’est l’épinglage d’application (ou App Pinning dans la langue de Shakespeare).

Concrètement, elle vous permet de verrouiller l’écran de votre smartphone sur une seule application jusqu’au déverrouillage de l’appareil, réduisant considérablement le risque que la personne à qui vous prêtez votre appareil ne puisse « fouiller » dedans ou effectuer une fausse manipulation.

En effet, épingler une application empêche de revenir à l’écran d’accueil ou d’ouvrir d’autres applications ciblées sans que le smartphone ait été déverrouillé – la fonction n’a donc d’intérêt que si vous définissez un code, une empreinte ou activez la reconnaissance faciale.

Voici comment épingler une application

L’activer est simple comme bonjour, alors pourquoi vous en priver ? On vous explique la marche à suivre étape par étape. Il vous faut d’abord vérifier que l’option est activée, pour ce faire :

Ouvrez l’application Paramètres

Faites défiler et appuyez sur Sécurité et confidentialité

Là encore, scrollez et sélectionnez Autres paramètres de sécurité

Activez l’interrupteur de l’option Autoriser l’épinglage des applications.

Passons maintenant aux choses sérieuses : l’épinglage d’application en lui-même. Voici comment procéder :

Ouvrez une application

Ouvrez ensuite les Applications récentes . Si vous utilisez la barre de navigation, appuyez sur la touche dédiée. Si vous avez opté pour la navigation par gestes, faites glisser depuis le bas de l’écran votre doigt vers le haut et maintenez-le appuyé.

. Si vous utilisez la barre de navigation, appuyez sur la touche dédiée. Si vous avez opté pour la navigation par gestes, faites glisser depuis le bas de l’écran votre doigt vers le haut et maintenez-le appuyé. Appuyez sur l’icône de l’application en haut de la fenêtre prévisualisée

Sélectionnez Épingler cette application et le tour est joué !

Maintenant, pour désépingler une application, il vous faudra de nouveau faire glisser votre doigt depuis le bas de l’écran vers le haut et le maintenir appuyé. S’affichera alors votre écran de déverrouillage et vous n’aurez plus qu’à déverrouiller votre smartphone comme vous le feriez habituellement grâce à un code, empreinte ou reconnaissance faciale.

À noter : il s’agit ici des libellés sur un Samsung Galaxy, mais, tout comme le processus, ce sont sensiblement les mêmes sur les autres smartphones Android.

Enfin, cette fonctionnalité a ses limites : une application épinglée peut ouvrir d’autres applications – et donc rendre accessibles des informations sensibles. Aussi, elle n’empêche généralement pas de faire défiler les photos de votre Galerie si c’est cette dernière que vous avez épinglée.

En revanche, elle ajoute tout de même un filtre de confidentialité non négligeable contre les erreurs de manipulation et la curiosité, et il est, pour ne rien gâcher, accessible en seulement quelques « clics ». Pour reprendre l’exemple cité en ouverture, votre neveu que vous autorisez à jouer sur votre smartphone ne pourra pas envoyer un message à votre patron ou à votre ex par inadvertance puisque cette fonction empêche la personne à qui vous prêter l’appareil d’accéder à tout son contenu.