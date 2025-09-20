Marre de vous sentir traqué en permanence ? Voici comment protéger efficacement votre vie privée en ligne

À l’ère du numérique, tout ce que nous faisons laisse des traces. De plus en plus d’internautes se soucient ainsi de la confidentialité de leurs activités sur Internet : communications, achats en ligne, transactions bancaires, sites visités… Heureusement, il est possible de surfer sur Internet avec une meilleure tranquillité d’esprit, en prenant quelques précautions.

Internet est une composante incontournable de notre vie quotidienne, et une quantité massive de données personnelles y est collectée et traitée en permanence. Cela soulève de nombreuses inquiétudes, notamment en matière de sécurité et de vie privée. Ces données peuvent effet être détournées et exploitées par des personnes ou entités malveillantes.

Qui s’intéresse réellement à vos données personnelles ?

Les données personnelles sont indispensables pour utiliser les services numériques du quotidien : achats en ligne, réseaux sociaux, jeux en ligne, messagerie, services bancaires, etc. Il est donc difficile de s’en passer, mais ces informations sont souvent la cible d’acteurs malveillants qui les utilisent à des fins frauduleuses : extorsion, usurpation d’identité, revente sur le Dark Web… Ces pratiques sont légion et font de nombreuses victimes.

En dehors de ces usages criminels, il y a également d’autres formes d’exploitations de données personnelles, qui sont encadrées par des lois strictes comme le RGPD en Europe.

En effet, de nombreuses entreprises, en particulier les annonceurs et les géants du numérique comme Google, Meta, Amazon ou encore TikTok, collectent de grandes quantités de données personnelles. Ces informations servent à améliorer l’expérience utilisateur d’une part, mais aussi à rendre le ciblage publicitaire beaucoup plus efficace.

Quels sont les bons réflexes pour protéger votre vie privée et améliorer votre sécurité en ligne ?

Malgré les nombreuses menaces présentes sur le web, il est tout à fait possible de naviguer et d'échanger de manière plus sûre. La clé pour votre sécurité en ligne et pour protéger vos données sensibles est d’adopter de bonnes pratiques.

Utilisez une identité alternative

Évitez d’utiliser votre vraie identité et vos véritables informations personnelles sur Internet quand ce n’est pas strictement nécessaire. Par exemple, pour vous inscrire sur des sites ou services secondaires ou pour effectuer des tests, répondre à des sondages, vous pouvez utiliser une identité alternative.

Surfshark, l'un des VPN les plus connus, propose à cet effet une excellente fonctionnalité nommée Alternative ID. Elle vous permet de créer une identité virtuelle, avec tout le nécessaire : nom, prénoms, domicile, adresse email alternative, et même un numéro de téléphone parallèle.

Une telle méthode va vous éviter de nombreux désagréments tels que les spams, le démarchage téléphonique, ou encore l’exploitation de vos données personnelles à des fins malveillantes.

Utilisez des services de communication chiffrée

Pour la confidentialité de vos messages, privilégiez les applications de messagerie chiffrée de bout en bout. Cette méthode de sécurisation garantit que seules les personnes qui doivent recevoir vos messages peuvent les lire.

Optez donc pour des applications comme Signal de préférence, ou WhatsApp sachant que cette dernière a fait l’objet de plusieurs polémiques ces dernières années. Et pour ce qui est des mails, des services comme ProtonMail et Tutanota sont parmi les rares à offrir le chiffrement de bout en bout.

Un VPN pour chiffrer vos données de navigation

L’utilité des VPN est désormais perçue par de nombreux internautes. En plus d’être efficace pour contourner la censure et les limitations de contenus, ils sont aussi indispensables pour votre vie privée sur Internet.

Les VPN servent non seulement à vous rendre anonymes, mais aussi à chiffrer vos données de navigation afin qu’elles soient illisibles, aussi bien par votre FAI, les pirates ou par les organismes de surveillance. Ils sont par ailleurs particulièrement utiles lorsque vous vous connectez à des WiFi publics.

Parallèlement, n'oubliez pas de toujours vérifier le cadenas sur le sites que vous visitez et qui montre qu'ils utilisent le chiffrement TLS (HTTPS).

Gare au phishing

Le phishing est l’une des techniques d’arnaque les plus répandues. Utilisé par les cybercriminels pour voler vos informations personnelles, il repose sur l’envoi de messages trompeurs, mais d’apparence légitime, qui vous incitent à fournir des données sensibles (mots de passe, coordonnées bancaires) par le biais de formulaires.

Pour éviter d’en être victime, redoublez de vigilance avec les mails et messages que vous recevez. Vérifiez bien les sites sur lesquels vous saisissez des informations précieuses telles que vos mots de passe et coordonnées bancaires.

Surveillez les fuites de données personnelles

Les informations volées sur Internet finissent souvent sur les sites et forums du Dark Web. Elles sont ensuite récupérées par des cybercriminels qui peuvent les exploiter à des fins malveillantes. Certains VPN, dont Surfshark, proposent une fonctionnalité d’alerte de fuite de données.

Vous êtes automatiquement averti lorsque vos mots de passe et autres informations personnelles sont identifiés dans des fuites de données. Cela vous permet de prendre des mesures très rapidement afin d’éviter des préjudices irréparables.

Activez l’authentification à double facteur

C’est une méthode d’authentification qui ajoute une couche de protection supplémentaire à vos comptes en ligne. En plus d'un mot de passe, il faut renseigner un code de sécurité que l’utilisateur reçoit par SMS ou sur une application dédiée. Cette méthode peut également reposer sur l’utilisation d’une clé de sécurité physique.

Même en cas de vol de vos mots de passe, l’authentification à double facteur vous offre une barrière supplémentaire qui empêche les personnes non autorisées d’accéder à vos comptes.

Comme vous avez pu le voir, votre sécurité en ligne repose essentiellement sur l’adoption de bonnes pratiques au quotidien. Et avec l’aide d’outils comme les VPN et Alternative ID, vous pouvez réduire les risques de vol de vos données personnelles et naviguer de manière plus sûre.